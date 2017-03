Mi casa triste

David Cibrián Santacruz

El cerro de Peñas, es emblemático para el corazón de aquellos que nacieron en esa región de Nayarit; pero, siguiendo camino más al oriente de las vías del viejo Ruiz ferrocarrilero, aparecen las legendarias palmas de llano, que dieron pie a endebles techos del pasado; también un camino asfaltado que lleva a la sierra lejana, donde se esconden pueblos añorados: El Venado, Puerta de Platanares, El Zopilote, San Pedro Ixcatán, San Juan Corapan… y otros que se alejan más de la costa. A cada nayarita que regresa al terruño, le llega el tiempo de suspirar.

Siendo ya de las gentes viejas, y por un tris obsoleto… veo que el techo de la casa llamada “de Marcelino”, se está cayendo; es claro que le falta mantenimiento. No sé más, sólo que es una construcción añeja donde alguna vez deambularon el señor Marcelino Nava y su esposa María Lara, así como los hijos Beto, Juan, Carmen, Manuel, Pablo, Josefina, Esperanza, Chito y Concha. Qué tiempos de alegría para la familia.

Unos pasos más hacia el oriente, pero en la acera de enfrente, se ve otra casa en ruinas; todavía tiene los inolvidables pilares amarillos… con su parte simbólica del corredor atávico… pero el techo se está cayendo por falta de atención y del afecto familiar que un día le prodigaron principalmente, don Odilón Flores, panadero reconocido, y su esposa doña Nestora, así como los hijos Chano, Casimiro y Jesús.

Lindando con esta casa de don Odilón, están las ruinas de lo que un día fue restaurante de Martina y la cantina de Chuy Moreno. ¿Será esto el destino de El Venado, de sus casas de antaño y sus moradores, que poco a poco llegan a viejos?

Frente a estas dos casas fue rescatada del abandono, la que fue de don Ismael del Hoyo, el herrero… el que una vez fue dueño del Cine Nayarit; pero antes pasó por la prueba de los intereses económicos, de las ambiciones que a muchas familias separan… sin darse cuenta que unos pesos, no valen lo que el amor entre herederos.

Más allá, en la esquina donde una vez estuvo la tienda del señor Manuel Guzmán, hay una barda que cambia de colores cuando llegan las campañas políticas. Ya no se ven por ahí los comerciantes Manuel y Modesta, ni en las esquinas del sitio los carniceros don Víctor y los hijos Chuy, Juan y Matías Casas; tampoco Miguel Hernández “El Diablo”. Por eso… los que pasan lento por la edad acumulada, pasan cual fantasmas, sin que nadie contemporáneo motive una sonrisa y el saludo de otros tiempos.

Caminando poco más hacia el oriente, se ve la casa “de Necho” abandonada, olvidada, con el techo dando espacio a las goteras que en los buenos tiempos no conoció… Ahí está, con su veterano corredor, pero ya interrumpido por otras necesidades; y lo mismo pasa con la que fue del señor Rafael Bañuelos.

Unos pasos más adelante pero ya como vestigio, sigue en pie la casa centenaria “de los Moreno”. Se sabe que ahí vive Samuel Moreno. Pero, ¿sabrá que el edificio de muy emblemático corredor, fue propiedad de don Abundio Lamas? ¿Sabrá que los problemas familiares, dieron pie al cambio de dueño ya una vez?

Ah, los problemas que no faltan… las pasiones mundanas, las ambiciones que a nadie sacan de la pobreza, pero que sí fomentan la división y los resentimientos en las familias.

¿Qué miro cuando paso por la calle principal del pueblo, como fantasma?… Veo casas que de grumo en grumo se derrumban, víctimas de la tristeza y el olvido, para dar paso a otra fisonomía arquitectónica, y tal vez a otros sentimientos sociales. Veo… que exceptuando a las familias de don Marcelino Nava y Necho Manzano, la discordia echó raíces entre los nuevos retoños de Pedro y Benito Cibrián, de Ismael del Hoyo, Pedro Moreno y Odilón Flores. Por eso me pregunto desde la distancia prudente: ¿Valdrá la pena el rompimiento de las relaciones afectivas y sanguíneas, por una modesta casa familiar donde sólo fuimos aves de paso, y que nunca volveremos a disfrutar como en la pasada niñez?