Leíamos ayer una nota en la Sección del Mayo, del mejor periódico de Sonora, sobre el Municipio de Quiriego y nos llamó la atención las declaraciones que dio el alcalde ENRIQUE BURBOA VALENZUELA, por cierto, oriundo de aquellas tierras serranas, pero arraigado en Cajeme como empresario restaurantero. Antes que nada pidió el apoyo de las autoridades de CONAGUA, para la construcción de un embalse para almacenar agua del arroyo principal con el fin de que ganaderos y agricultores le den valor agregado a su trabajo y les permita producir alimentos en la temporada seca. Cosa que sería de vital importancia para los habitantes de aquella región. Y sin olvidar que Burboa llegó a la presidencia abanderado por el PAN, asegura que mantiene una relación excelente con la gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO, que le ha permitido llevar a los quiriegueños algunas obras con las que soñaban. Y eso de ser alcalde de un partido diferente al del gobernador, llevar y mantener esa buena relación, no ha cualquiera se le da, porque generalmente esos presidentes municipales se dejan manipular por sus respectivos partidos para golpear al mandatario estatal, por sistema, sólo por ser de un partido opositor, con lo cual, el único perdedor es el pueblo porque es obvio que a los alcaldes que le echen leña, les cierran las llaves de los recursos y generalmente terminan sin obra y endeudados y a final de cuentas hasta el partido les pega una patada en el trasero. Con el tema de EBV recordamos cuando fue gobernador priísta EDUARDO BOURS CASTELO y era alcalde panista de Cajeme JESÚS FÉLIX HOLGUÍN. En las campañas políticas se tiraron hasta con la cubeta, acusándose mutuamente de lo que a usted se le antoje. Pero al entrar cada quien a sus respectivos gobiernos se dieron la mano y a trabajar juntos por este Municipio trayendo algunas obras que todavía prevalecen y que de alguna forma se convirtieron en bienestar. Otro caso similar fue cuando siendo gobernador priísta ARMANDO LÓPEZ NOGALES y era alcalde perredista de Bácum el profesor ISAÍAS RIVERA GUILLOT, supo sacarle más dinero a la administración Lopeznogalista, que decenas de presidentes municipales del PRI, que por cierto renegaban porque le daban más recursos al mentor Rivera Guillot, siendo de un partido diferente al que ostentaba el poder en la gubernatura. Y la respuesta es tan sencilla como decir que quienes asumen esa actitud positiva como alcaldes y no partidizan su trabajo, es que entraron al poder, con verdaderas ganas de servirle a sus representados, no para servirse. Pero volviendo con Enrique Burboa, en otro párrafo dice que es un Municipio sin deuda, cosa que a estas alturas se cuentan con los dedos de una mano los municipios que no adeudan. Ahí tenemos el Municipio de San Ignacio Río Muerto, donde el alcalde FERMÍN GUILLÉN VALENZUELA, sufre las de Caín, porque la mayoría del presupuesto se le va en pagar el servicio de la deuda que le dejó el alcalde saliente PEDRO FLORES MORENO, hoy coordinador del COBACH en el sur de Sonora. Y ayer por cierto, a FGV le hicieron una manifestación en Palacio algunos empleados que reclaman su sueldo, mientras él andaba en Hermosillo tocando puertas para conseguir recursos, ya que además la recaudación es demasiado baja y no lo saca de muchos apuros. Por eso le decimos que mantener un Municipio sin deuda es como encontrar una aguja en un pajar, no sólo en Sonora, sino en todo el país. Claro que Burboa de Quiriego tuvo la suerte de que el exalcalde perredista MARTÍN DE JESÚS BELTRÁN CABALLERO, no le dejaran deuda, o si le dejó fue insignificante. Y otro punto del que habla la nota informativa y por el que no sufre el serrano alcalde panista, es que en campaña tuvo dos precauciones. La primera, no prometer ninguna obra que no pudiera cumplir, por eso los ciudadanos no le reclaman. Y la segunda, no le agarró dinero a nadie para no tener compromisos y que no existiera aquel fantasma del poder tras el trono que siempre hace sufrir o manipula a los presidentes municipales cuando en campaña recibieron lana y al último esos poderosos les hablan con tantos huevos que se atreven, no sólo a pedir, sino a darles órdenes. Por cierto nos platicaban que el sábado pasado se reunieron en un rancho propiedad de MANUEL BORBÓN HOLGUÍN, algunos panistas como MARCELINO PÉREZ ARENAS, JULIO CIBRIÁN y precisamente el secretario de aquel Ayuntamiento ANDRÉS SALAS SÁNCHEZ, donde se habló de política y de los próximos aspirantes a los diferentes puestos de elección popular y este último todo indica que está entre los palomeados.