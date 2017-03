La condición de un pueblo mágico

Jesús Carvajal Moncada

Con la participación de la Comisión de Turismo del Gobierno del Estado, la iniciativa privada y el Gobierno Municipal de Cajeme, cuyas contribuciones suman aproximadamente 70 millones de pesos, se proyecta una serie de remodelaciones en Cócorit, Sonora, en la plaza y en el casino, para habilitar a éste como gimnasio y para la formación artística; además se realizarán obras de infraestructura, como la construcción de una escuela primaria que reemplazará la que se encuentra al final de la misma plaza. En su lugar se edificará un escenario teatral al aire libre. Este tipo de trabajo lleva por finalidad el que la mencionada localidad obtenga la designación de Pueblo Mágico, un programa que hasta el momento cuenta con 111 espacios geográficos que han accedido a dicha distinción en la república mexicana.

Para la Secretaría de Turismo, un pueblo mágico es toda localidad que a través del tiempo y ante la modernidad, han conservado su valor y herencia histórica cultural y la manifiestan en diversas expresiones a través de su patrimonio tangible e intangible irremplazable.

Entre los requisitos que inicialmente deben cumplirse para dicho efecto se encuentran: a) Acreditar que en la localidad existe un área o unidad administrativa encargada de turismo en la región, b) Tener un directorio de los servicios turísticos de la localidad, c) Presentar un inventario de recursos y atractivos turísticos, al igual que los que pueden ser declarados monumentos históricos, d) Información georreferenciada sobre la conectividad, comunicación y cercanía con una ciudad principal, y, e) Tener un plan de desarrollo turístico municipal.

Una vez cumplido lo anterior, se procedería a una siguiente fase, aunque lo importante hasta aquí es que Cócorit requiere una inversión monetaria y un plan para atraer y sostener el turismo en dicha región. Si bien el vecino pueblo ha contado desde hace tiempo con una vida cultural caracterizada por diversas manifestaciones artísticas, entre ellas el festival Otoño Cultural, las actividades de semana santa y la feria de San Juan, la mayoría son eventos circunscritos a determinadas fechas del año. Hay por tanto otros espacios de tiempo para aprovecharse, tanto por sus habitantes, como por los de Cajeme y algunas regiones cercanas.

Proyectos como los mencionados no obstante, llegan a generar dudas, principalmente si se considera que la iniciativa privada sólo está interesada en obtener ganancias económicas y no en la cultura, o bien si el transformar un área pública representa el acabar con una parte del patrimonio cultural. Sin embargo, de acuerdo a la información presentada por el proyecto, la idea es darle una mayor funcionalidad al espacio de la plaza para muchas de las actividades que ya se llevan a cabo, y poder aspirar a otras que requieren de espacios escénicos específicos, como el teatro y la danza. En el caso de la escuela, se ha registrado una oposición de padres de familia y vecinos que argumentan que la historia del inmueble y las generaciones que han pasado por él justifican su permanencia justo donde se encuentra actualmente. Pero a cambio de su demolición, los lugareños obtendrán un edificio nuevo, moderno y funcional, con más aulas, áreas para el deporte y el arte, así como una conectividad a internet más segura. Además, se prevé una mejora a los servicios públicos. Estas son razones de mayor peso entonces para llevar a cabo el proyecto, ya que los niños contarán con condiciones más idóneas para llevar a cabo su proceso educativo.

Es de esperarse que ya lo haya hecho, pero en todo caso la sociedad de Cócorit debe analizar a profundidad este proyecto. La situación no se reduce al traslado de la escuela o la modificación de la cancha del lugar, sino a establecer con precisión los beneficios para toda la comunidad en lo económico y lo cultural, lo cual redundará también en niveles de vida más óptimos en general. Es justo y saludable que el proceso para convertir a Cócorit en pueblo mágico promueva la reflexión de sus habitantes, no los intereses de determinados grupos.

La noche de los Oscar

Brian Cullinan, miembro de la empresa encargada de contabilizar los votos de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos, reconoció haber entregado el sobre con el nombre de la actriz Emma Stone en lugar del que contenía el nombre de la película ganadora del Oscar. El mencionado sujeto comentó que se distrajo enviando fotos por redes sociales del momento en que Stone recibía su premio como mejor actriz protagónica. La situación se explica porque Cullinan y una compañera llevan un sobre de respaldo por cada una de las categorías consideradas para premiarse. El equipo de la película La LaLand ya celebraba y tuvo que dejar el escenario al de Moonlight. Para un evento que presume de elegancia y una organización impecable, se trata de un suceso vergonzoso que deberá evitarse en el futuro.