Joaquín Ferreira no se arrepiente de su pasado porno

Después de haber guardado silencio durante un par de meses, el actor argentino Joaquín Ferreira se decidió hablar sobre el video porno que se filtró a los medios a finales de diciembre del año pasado. Asegurando que no hay pena ni arrepentimiento por esto.

“No me arrepiento absolutamente de nada. El video me ha ayudado a mi carrera, a poder pagar mis estudios, entonces es un tema que no me gusta tocar, porque ése no soy yo, porque ése fue una persona muy joven, cuando lo hice hace cinco años estaba recién llegado aquí, un poco perdido en la vida, pero tenía la actuación como meta y es lo que me ayudó a pagar mis estudios, tampoco lo voy a negar, es un trabajo como cualquier otro, uno hace lo que puede”.

Cuando ese video salió a luz Joaquín ya había trabajado en las dos temporadas de la serie Club de Cuervos, había protagonizado la puesta en escena 23 Centímetros y tenía otros proyectos en puerta, por eso al revelarse esta parte de su pasado prefirió no declarar nada y dejarlo pasar, como explicó.

“He estudiado mucho para estar donde estoy, estoy muy agradecido también con México, me he preparado mucho para conseguir los trabajos que estoy consiguiendo y la oportunidad que me está dando México, entonces prefiero aprovechar eso y no hablar tanto de ese pasado que ahí está”, expresó.