Garbanzo de a libra

Isidoro Germán Medina

A diferencia de la mayoría de quienes han compartido aquí sus vivencias, sus anécdotas y los momentos que disfrutaron o sufrieron al amparo de la imponente presencia del señor Íñiguez -como nunca pude dejar de dirigirme a él-, yo no puedo presumir de una amistad de muchos años ni haber tenido roce alguno con su figura en ocasión ninguna de mi juventud. Lo más que puedo recordar, y estoy seguro de que lo hace también una parte importante de los habitantes de esta ciudad, es al gigante aquél que, montado en una miniatura de motocicleta, se daba vuelo recorriendo las calles principales del centro de Obregón. La única noción que de él tenía era que fungía como el mero mero de la Biblioteca Pública Municipal; de ahí en fuera, para mí no era menester enterarme de sus andanzas.

Mi primer encuentropersonal con el señor Íñiguez tuvo cierto tinte de casualidad. René Valerio, amigo mío, maestro de primaria y guía de unos niños, alumnos de su escuela y participantes del concurso Pequeños grandes lectores, leyó un día un escrito mío que le presté cuando vi su curiosidad. Luego de leerlo en casa él y su esposa, más emocionado aún que yo,alabándome un talento para escribir que yo no consideraba tal, me hizo la sugerencia, mostrándome el Diario del Yaqui, donde resaltaba una convocatoria alusiva a los Juegos Trigales, de iniciar los trámites pertinentes para participar en dicho evento. Al ver mi obvia confusión e ignorancia del tema, me sugirió empezar visitando las oficinas de APALBA.

Con amabilidad no desprovista de una agradable familiaridad,la asistente de la señora Irma Arana me informó de la ausencia de su titular. El asunto es que fui a parar al lugar que se encuentra enseguida, el Museo de Culturas Populares e Indígenas de Cajeme. Para no alargar el cuento, ahí me sugirieron acudir a las oficinas del señor Juan Manz. Hiroshima me atendió a las mil maravillas, pero ante la ausencia de su “jefe”, me recomendó acudir al día siguiente a la hora aproximada en que el señor Manz acostumbraba presentarse a atender sus negocios y pendientes. Así lo hice. Recuerdo que llegué un poco antes que él. Mientras esperaba su arribo, me puse a hojear las revistas y folletos de la mesa.

Lo mismo. Acostumbrado al trato la mayor de las veces impersonal y apresurado con la clientela del servicio de taxi, donde rara vez busca unoniespera acaso en modo alguno alcanzar una comunicación profunda con el pasajero ni cultivar alguna suerte de amistad, la cortesía y deferencia con que Juan Manz me recibió en su espacio, me motivó a recapacitar en cuán alejado había permanecido del común diario devenir del que insensiblemente nos aparta este oficio del taxista.

La forma en que me atendiera el señor Manz, me motivó a recordar y reconocer cuán satisfactorio y relajante suele ser el entablar una charla en un ámbito donde las presiones por el estira y afloja en las tarifasy las carreras por regresar al Sitio lo antes posible para echar pronto el siguiente viaje, era algo totalmente fuera de contexto. El lugar era un remanso de paz. Percibía, además de una sencilla tranquilidad, un inefable aire de serena intelectualidad que no atinaba anexarme, por no estar plenamente consciente de qué era lo que estaba yo buscando ahí.

La respuesta me la dio el señor Manz. Le dejé los dos o tres escritos que llevaba conmigo. A los diez días regresé a su oficina para escuchar su recomendación: “Honestamente…,Isidoro -dijo, confirmando mi nombre echando una rapidísima ojeada al escritorio, donde estaba abierto uno de mis textos-, lo mío es la poesía, y veo que tú te inclinas por la narrativa. Te recomiendo que vayas a visitar al mejor en ese género que conozco. Ve con él. Estoy seguro que te va a orientar.”

Nomás introducirme en la oficina-mundo del señor Íñiguez, me hizo sentir como arribar al puerto donde todo es un enfrentamiento con el misterio, la esperanza, con lasbuenas nuevas, con lo familiar; la jovialidad y la confianza eran elementos que uno respiraba con la libertad y el gusto de quien ha llegado a echar el ancla en su muelle favorito. Fue el rencuentro con un pasado que no viví; fue cruzar el umbral de una guarida anegada de emociones y adornada de espontaneidad. La natural cordialidad con que Ramón Íñiguez me invitaba a “ensillarme” mientras le propinaba unos últimos dedazos a su teclado, me hacía evocar momentos en que un simple saludo resulta ser el preámbulo de una reunión inolvidable con el mejor de los amigos. Estoy seguro que no soy el único a quien hizo sentirse así.

No olvido que ese día el señor Íñiguez me hizo unas cuantas preguntas concisas y concretas. Y no olvido, asimismo, que recibí de parte suya mi primera lección. De entre los escritos que me acompañaban, destacaba uno por su volumen. Me pidió explicarle la razón del título La mujer de pan y acero, obra dedicada a mi madre, escrita hacía un par de años. Para hacerlo, escogí un párrafo específico y se lo leí en voz alta. Cuando me escuchó decir “a través de esta humilde obra”, atendiendo una reacción que al tiempo se le hizo costumbre conmigo, me atajó con prontitud y firmeza, y sentenció: “No seas tú quien califique tu propia obra. Eso déjaselo a quienes te lean.”Ramón Íñiguez no se andaba por las ramas.

En el transcurso de estos cinco años, fueron muy pocas las visitas que le hice a mi mentor. Sin embargo, cada una dejó algo importante para los dos, seguro que sí. Él me comentaba cómo algunos taxistas de la Central de autobuses, entonces mi Sitio, se pasaban de léperos, largos y careros. Yo respondía explicándole con mis razones las posibles causas de la devaluada imagen de los susodichos; que la gran mayoría era gente buena y trabajadora, y, en tono de broma, que no se le olvidara que yo pertenecía a ese mismo grupo. Él se recargaba de repente en el respaldo de su silla, me miraba profundamente a los ojos, y extendiendo los brazos al frente con las palmas hacia arriba, como quien se encuentra orando un Padre Nuestro, me decía: “¡Pero tú eres un garbanzo de a libra, mano!”

El señor Íñiguez me dijo un día: “No vas a saber lo que puede ocurrir con lo que escribes, hasta que lo veas publicado.” ¡Cuánta razón tenía! No existe forma de medir las satisfacciones y las alegrías que he vivido gracias a ello. Él, respaldado por el Diario, claro está, fue quien me dio la oportunidad. Con su confianza y sus palabras consiguió infundir en mí la fe y la creencia de que aquello de garbanzo de a libra no lo decía nada más por mi faceta de taxista; después de todo, jamás le di ni siquiera un raite. Mucho de lo poco o mucho que yo haya evolucionado desde que conformamos equipo, posee cierta influencia de él. Por eso, mientras yo siga escribiendo, el señor Íñiguez ha de asomarse a veces entre mis líneas.