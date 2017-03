El desentierro de la sierra oscura (1)

Gerardo Cornejo

El viejo capitán primero de alguno de los ejécitos de la revolución (nunca supo cuál) mos traía siguiéndolo con la esperanza de arrancarle alguna de sus fantasiosas historias de batallas, entierros y aparecidos. Sus relatos, joyas de primera mano, no eran sino la directa evocación de algún trozo, real o imaginado, de su vida. Por eso nos embobaba con su plática y pasábamos horasw enteras bajo los mezquites ralos oyéndolo mezclar aventuras reales con expediciones imaginarias. Desde hacía tiempo que su imaginación había capturado la atención de los jóvenes del pueblo. Los mayores no le hacían mucho caso porque la hostilidad de aquella vida les había endurecido la sensibilidad, pero los capullos abiertos de las mentes adolescentes absorbían fascinadas aquellas incursiones por los campos de la inventiva y de la memoria. En aquel pueblo todavía sin historia y sin recuerdos, los escapes hacia la fantasía parecían ser privilegio exclusivo de los menores, por eso, yo los escuchaba abstraído entre un respeto cariñoso de parientes y una receptividad de alas extendidas sobre el mundo de la curiosidad. Cuando venía por mi casa, yo era el primero que acudía a brindarle asiento en la enramada, con la secreta esperanza de que reviviera en su palabra, alguna de sus historias. Y tuve siempre suerte.

Una noche, cuando la luna hacía su descanso mensual abandonando la noche a una quietud apretada de tinieblas, vi la luciérnaga de su cigarrillo en la oscuridad y al percibirlo quieto y sumido en su mundo, lo acosé a súplicas. Él respondió fundiéndose con la serenidad nocturna, y me dijo: “Bueno, te voy a contar un sueño muy secreto; aunque ya no estoy seguro que sea sueño porque se me ha repetido tantas veces que ya no sé si es cosa de este mundo. Pero sólo porque ahorita estaba pensando precisamente en eso y después de que me jures que no lo vas a contar a nadie porque entonces la maldición se pasa para tí. Es una cosa entre hombres, ¿sabes? “Esa es la condición” El chaparral oscuro pareció entonces convertirse en una tiniebla atenta y dos ventanas asombradas se abrieron de par en par hacia mis adentros al oírlo decir cosas tan graves. Hasta el canto taciturno de los tecolotes pareció callar y todo se envolvió en una espera anhelante.

En las faldas negruzcas de la Sierra Oscura debe estar esa nueva misteriosa porque allí es donde siempre lo sueño. Siíi, no creas, es una cosa jodida, porque camino por días en el mezquital del llano hasta que empiezan los cerros de pa`l lado de Batacosa; por ài donde los árboles empiezan a hacerse grandes. Luego, comienzo a subir pendientes pedregosas hasta que los cerros se hacen montañas. Pero todavía no llego a la sierra grande, cuando en uno de los cerros peñascosos que dan hacia la llanura, se empiezan a divisar unos huecos y unos derrumbes. ¡Terreno de entierros que ni mandado hace! Luego de repente se empieza a oscurecer y yo subo y subo y paso varias cañadas hasta llegar a una cueva que tiene un no sé que de atracción que no puedo resistir. Como que lo llama a uno. Allí me paro, veo pa dentro y ¿vas a creer que distingo todo en lo oscuro? y me meto y voy tropezándome entre las piedras hasta que muy adentro distingo que la cueva se hace más grande; como si la hubieran ampliado a fuerza de bombillos, ¿sabes?, ¡lugar de entierros que ni mandado hacer! Cuando llegó al fondo la cueva se curvea pa`la derecha y mucho más adentro se nota un resplandor como si fuera la otra salida pàl otro lado del cerro. Cuando estoy que no se pà cual lado agarrar, es cuando distingo la silueta. Se mueve primero muy despacito, luego como que se anima a venir hacia mí, medio desconfiada. Al rato le noto la forma de un hombre, y ya ni miedo le tengo porque lo he soñado tantas veces, y se me acerca hasta que le veo la cara. Tiene unos ojos grandotes muy negros y es pálido y calvo, bien calvo como tu tío Tomás. Luego se me queda viendo (¡ah! y es muy alto, más que tu tío Juan José); me ve bien de fijo y me entra-miedo. La primera vez que lo soñé desperté echando gritos de espanto y nunca supe lo que seguía.

Pero lo volví a soñar. Y todo se repitió otra vez, pero entonces si habló aunque sin mover los labios. Y me volví a asustar de nuevo y desperté otra vez sin averiguar nada.

Pero lo volví a soñar -sabes lo he estado soñando por año- y esta vez le entendí y me dijo que lo siguiera para decirme dónde estaba el entierro, y cuando levantó el dedo para señalar el lugar ¡desperté de nevo!, ¡qué cabronada!, ¿Verdad?

Desde entonces todo eso se repite y siempre despierto cuando me va a decir dónde está el entierro. Es una desesperación jodida pero no pasó de ài. Por eso creo que en sueños ya no me lo va a decir y que me está avisando para que me haga presente en ese lugar antes que otro vay a llegar primero. Llevo años pensánodlo y no me he atrevido porque no quiero que mis hijos vayan a pensar que me estoy volviendo loco. (Continuará).