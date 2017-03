Día para ser amistoso

Silvia Rousseau

Tuve una amiga que un día decidió abandonarme sin una razón de peso, simplemente dejé de estar en su círculo de amistades. Esperé dos años inútilmente tu llamada, en momentos en que realmente tenía necesidad de compañía, cuando los problemas me rebasaban y no tuve en Obregón a nadie de confianza con quien acudir, estuve sola, entonces entendí que esa amiga incondicional no volvería,se había ido hace mucho tiempo.

Mi dolor se difuminó, pero la desconfianza aparecía cuando alguien se acercaba a mí con el deseo de entablar una amistad, no le creo me repetía, ya las amigas te usan y se van. En el camino encontré personas que me ayudaron y extendieron su mano con dulzura,fui recibida en un espacio multicolor donde aprendí que la edad y las diferentes formas de pensar no están peleadas con ser generoso, ser alegre cuando hay motivos y comprensivo si así lo exige el que sufre. No, no hablo de un grupo de autoayuda, ni siquiera leo libros de superación personal, solamente busco aquello que me baja la presión arterial, indicaciones del cardiólogo más guapo de Obregón y yo obediente, cumplo.

Es costumbre comercial celebrar cada catorce de febrero para demostrar que se es amistoso, pero ese sentimiento tan bello que es el amor, la amistad y tantas cosas lindas que un ser humano regala a otro con el corazón son festejadas diariamente.Mis nuevas amistades son seres hermosos, alegres y los quiero, me hacen sentir acompañada, son un montón de personas, unas serias, otras desmadrosas, cálidas, inteligentes, trabajadoras, compartimos pequeños momentos de felicidad,de risas aderezadas con un vaso de agua. Amamos la mañana calurosa, así como la bruma de enero, los quiero como son y si deciden cambiar bueno, si no también; ellos me aceptan con mis manías, miedos y mi lengua incansable, mis albures y todo aquello que urge salir por mi boca, mis escritos, y así me llevo sorpresas hermosas siempre. Acompañan mis días, y el beso que recibo en la mejilla dura en mí interior la semana completa. Doy gracias por la sonrisa con la que me reclaman ¡te extrañamos vaga! cuando regreso de algún viaje, aunque sea por unos días.Son mis amigas del bailongo y el maestro, donde, entre ausencias justificadas voy a cumplir un año asistiendo. Con ellos he tenido momentos tan divertidos, ¡creía que ya no existían!

También amo a mis otros amigos, los que me hacen pensar y reflexionar sobre la literatura y otros temas, los que se van como las golondrinas, los que me recuerdan y siempre están ahí, cuando menos lo espero me llenan de ternura con su abrazo verdadero que valoro como una joya; amo a mis amigas lejanas de la inflancia y la alcoholescencia, las que he recuperado gracias a esta cosa llamada internet; amo a los amigos muertos que aún viven en la lista de contactos en mi teléfono celular, no he podido borrarlos, sería tanto como si rompiera un retrato de ellos y eso no lo haré porque no me da la gana. Estoy segura que tampoco ellos romperían mis fotos, si fuera yo quien los dejara para siempre.