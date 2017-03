Calvario de Abril Campillo sigue, ¡ya no podrá volver a caminar!

Hace unos meses se dio a conocer que Abril Campillo seguía luchando contra el cáncer, pues luego de tenerlo en el pulmón y senos, le detectaron células cancerosas en el cerebro.

Ahora que pesa 35 kilos, el calvario no termina, pues con tristeza, la actriz anunció que no volverá a caminar.

“Gracias por todo su apoyo, su cariño, sus oraciones y sus buenas intenciones; ha sido una etapa de mi vida muy molesta, muy dolorosa, donde no voy a volver a caminar y eso me deprime mucho, pero no por eso dejo de quererles y agradecerles todo su apoyo”.

Aunque el pronóstico de los médicos no es favorable y le han dicho que ya no hay nada que hacer, trata de estar tranquila.

En la más reciente entrevista que tuvimos con la actriz, a principios de febrero, nos contó que los médicos siempre le dan los peores diagnósticos.

“Siempre me están mandando al panteón, y el neurólogo dice que todo está muy complicado con mi salud. El oncólogo anterior, me dio un tratamiento que no era y perdí ese tiempo, por eso se corrió el cáncer al cerebro”.