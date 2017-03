Arquitectura Histórica de Vícam Pueblo, Río Yaqui

Francisco Sánchez López

Viajamos por la ruta etnográfica Cajeme, Loma de Bácum y Vícam Pueblo en medio de una esplendorosa estética paisajística de la Juya Ania y la cuadrícula geométrica de campos trigueros irrigados por canales con agua rodante contrarrestando la pobreza de sus habitantes, en busca de la arquitectura histórica de los Ocho Pueblos Yaquis. ¡Qué maravilla de paisajes!

Por el camino a San Ignacio Río Muerto pasamos por el hogar de la curandera María Matus (+) hasta llegar a mi sitio preferido: El vado del río Yaqui seco con radiante hermosura natural y el puente de San Juan localizado antes de la curva. Al cruzarlo dos pedestales con cruces en ruinas dan la bienvenida antes de llegar a la Guardia, el Conti, el Templo y un tinaco elevado semi cubierto por planta trepadora, que instruyen cinco siglos de historia apreciada al caminar por la inmensa explanada y calles delimitadas por perches de carrizo y ramadas habitacionales de horcón y modernas de este ancestral pueblo habitado por yaquis “Civilistas”.

En la actualidad, está dividido en el tradicional pueblo de Vícam, Switch Vícam o Estación del Ferrocarril Sud Pacífico- México desde 1905, inicialmente poblada por yaquis “Pacíficos” o “Mansos”. A partir de 1926 se pobló por yoris y fue elevada a “Metrópoli Económica” después de 1940, siendo la cultura y población predominante. El otro, Vícam Estación-Vía a partir de 1975 por disidentes de Vícam Pueblo contra la distribución social del gobierno federal que prefirieron –hacer tribu- al norte de la vía del tren y años después, sede de las autoridades duales y lideres etno oficialistas adeptos al gobierno federal, estatal y municipal.

Vícam Pueblo por Ley Yaqui es el centro social, civil y religioso de la Tribu Yaqui, aquí se presentan las varas de mando de los ocho gobernadores tradicionales con sus respectivos capitanes de la milicia y Santos patronos de las iglesias de los Ocho Pueblos. Desde 1936 es la Primera Cabecera de los pueblos de Tórim, Loma de Bácum y Bataconcica, Loma de Guamúchil-Guardia, Tajimaroa, el Pueblo Nuevo de Cócorit y demás comunidades rurales autóctonas.

Por su trazo urbano irregular no es pueblo español ni mexicano sino típico yaqui compuesto por el Conti, gran explanada central con reminiscencia de la plaza en el ex pueblo de misión de indios de Vícam, visita de Tórim, fundado por jesuitas anónimos en 1626 perdurando hasta 1767. Un año después, fue misión franciscana advocada a la Natividad del Señor hasta 1824, con la secularización de las iglesias por el México independiente. Fue pueblo en rebeldía contra las leyes de Benito Juárez por atentar su propiedad comunal y en 1875, uno de los Ocho Pueblos Autónomos constituidos José María Leyva (a) “Cajeme” y ocupado por el ejército de Porfirio Días. Se pretendió refundarlo como colonia agrícola que no aceptaron y empezó repoblarse desde 1926/1929 con descendientes de yaquis tradicionalistas que no admitieron sumisión a la cultura mexicana. Se le quiso formar como pueblo ejidal para que olvidaran su cultura por el decreto de Restitución del Territorio del presidente Lázaro Cárdenas de 1940.

Al norte, está la Comunila o Guardia de la autoridad tradicional en una edificación de 1956 y un gran ramadón para asambleas del pueblo y cocina comunal. Es el recinto oficial para recibir a los siete cobanahuacs y tratar asuntos concernientes a los Ocho Pueblo con el gobierno federal, estatal, municipal y cualquier yori empresario. Costumbre que no ha sido asumida por la gobernadora Claudia Pavlovich por estar mal asesorada.

Al sur, el templo de la Natividad del Señor construido durante la paz con Adolfo de la Huerta en 1920 con planta latina, pórticos y dos torres campanario sin terminarse en 1926. Medio siglo después el arquitecto Francisco Sánchez López proyectó su reconstrucción pero fue ejecutado por pasante de ingeniería de la Universidad Autónoma de México en los 1980. En él se celebra el Conti dominical, la Cuaresma judeo cristina por los Chapayecas y Matachines; el día de San Juan Bautista en ramadas ceremoniales para los Rojos, Azules y de la Pajkola. En su campo santo a los fieles difuntos y la ex casa misional en ruinas está. Nueva religión asimilada desde el predominio de la teocracia jesuita y franciscana.

Por casualidad encontré el cuartel militar al indagar con la señora Vicenta Leyva Pamea, quien amablemente indicó: -Estuvo aquí y entre esas casas donde está la pared de adobe. Allá, la oficina del coronel.- Señalando a un cuarto de muros de adobón en ruinas. Esta este cuarto estuvo la banda de la bomba y el pozo que se tapó con piso de cemento al construir mi casa en 1936 por mis padres Pablo Leyva Bocovachi, indio mayo villista con su jefe alzado y soldado del 23vo. Regimiento “guacho” y mi mamá Manuela Pamea Jaimes, yaqui de aquí.- En el lado exterior de su casa, indicó: -Esos cimientos son de la caseta de la bomba y esa la fuente de agua para el cuartel y pueblo. Esa casa vieja de adobe con ramada fue la Guardia en 1936; aquí no hay autoridades duales están al otro lado de la vía, solo yaquis.-

Al entrar al lote vecino y gritar “Buenos días”, salió un señor de 30 años para indicarme: -Fue grande de caballería e infantería, corría desde la calle hasta esa perchas donde están las casas, tenía tres cuartos, uno de armamento, allá el corral para los caballos junto a esos árboles plantados por los soldados.- En el ramadón encontré a tres adultos mayores sentados sobre tronco de mezquite, el del medio comentó: -Fue levantado en 1905, con entrada, cuartos para los soldados y un corral, no lo ocuparon los alzados de la sierra y fue desocupado y derrumbado.-

La vivienda en ramadas de mezquite y carrizo, en ruinas de adobe o modernas de ladrillo están esparcidas entre el monte sin el sentido de manzana urbana.