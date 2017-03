Allá por San Pedro de la Cueva mataron al pobre Avelino Flores (1)

Enrique Cázarez Zamudio

Una historia de padecimientos que diezmó al pueblo de San Pedro de la Cueva y sus habitantes donde dice que un 2 de diciembre de 1915 murieron 84 hombres junto con el sacerdote Avelino Flores por mandato de Francisco Villa “El Centauro del Norte”.

15 días de mi ausencia fueron suficientes para lograr mi investigación; empecé mi trabajo acá por el poblado de Mazatlán,70 kilómetros al oriente de Hermosillo, luego continué por Nácori Grande. Después por el poblado de Mátape (Villa Pesqueira), después por las localidades de Suaqui, Tepupa y Batuc en el Valle del Río Moctezuma donde aún encuentras ópatas y seris y después de haber recorrido 175 kilómetros, por la Sierra Madre, por fin llegue a San Pedro de la Cueva, mi objetivo.

Lo que a continuación voy a decir son testimonios de gente que recuerdan el suceso como don Ildefonso Encinas, de Aurelio Mendoza y de Jesús Castillo (el tío Huachineras) luego unos escritos que dejaron algunos sobrevivientes que por azares del destino vivieron para contarlo, entre ellos lo fueron don Enrique Duarte y Santos Encinas que finalmente fueron motivo de entrevista con otros testigos donde mi investigación espero coincidir con la verdad. Por eas fechas estaba en su apogeo la Revolución Mexicana y aprovechando “el río revuelto”. Aparecieron en San Pedro una gavilla de bandoleros baquetones que en lugar de ponerse a trabajar. Se dedicaron a molestar a los sorprenderemos exigiéndoles comida y dinero a la fuerza -los pobladores ya molestos, acordaron defenderse y formaron un grupo de 50 hombres, aunque mal armados. Se instalaron en un lugar cercano al pueblo llamado “El Cajete” y ahí les hicieron guardia, y pronto divissaron las tolvaneras señal de que se aproximaban y comenzaron a dispararles pero cual fue su sorpresa al ver un comando de más de 3,000 hombres, eran soldados del general Villa y entonces ¡patas pa`cuando son!

Villa venía derrotado pues el general Calles le propinó una paliza sorpresiva, Villa tomó el rumbo por el poblado de Naco, pero en el Alamito, el general Manuel M. Diéguez le recetó otro descalabro militar. De tal manera que emprendió la retirada por la Colorada, después por Tecoripa llegó por Mazatán y desde el puerto de Mátape preparó el arribo a San Pedro de la Cueva.

Le habían dicho al señor Villa, que en la balacera habían muerto cinco de sus soldados y que entre ellos apareció uno de sus sobrinos y un sólo hombre del pueblo llamado Mauricio Noriega a quien le destrozaron una rodilla y que había muerto desangrado.

Cuando Pancho Villa recibió la noticia exclamó muy enojado: -¡Mañana “con la fresca”, vamos a matar a todos los de San Pedro- como van a pagar este atrevimiento!.

Llegando a San Pedro, Villa ordenó el encierro de las autoridades municipales a fin de ajustar cuentas, era el 2 de diciembre antes de aclarar el día “Los Dorados” comenzaron a saquear las casas, tumbaron puertas y destrozaron papelerías y reguardaron toda clase de provisión alimenticia y quemaron toda la ropa que encontraban y después ordenó la matanza sin importar edaades ni sexo -los iba matando de 6 en 6- había juntado a toda la gente enfrente de la iglesia “San Pedro Apóstol”.

Las mujeres gritaban, aclamaban a Dios pidiendo misericordia, pero Villa, montado en un caballo prieto endemoniado y con una risa satánica les gritaba: ¡Cállense, ahorita no hay nadie que las favorezca, ni el mismo Dios pues está escondido en un Almú-, también tiene miedo, en esos momentos llegaron los generales Margarito Orozco y Santiago Bracamontes, que conducían otra artillería y se enfretaron a Villa diciéndole: ¡Mi general! ¡No creo que esto tan descabellado se deba hacer! -Pancho Villa no entendía razones, todos tenían sus manos sobre las pistolas cuando apareció la humilde figura del caritativo virtuoso sacerdote que con su amable voz logró diezmar las furias. El padre de nombre Andrés Avelino Flores Quesney, nativo de Nuri, Río Yaqui, Sonora, con su ejemplar santidad logra que los generales se entiendan “de tal suerte” que convence a Villa para que no mate a sus feligreses. Según dicen, que al retirarse el sacerdote, Villa levantaba la mano y se disparaba a discresión a los sanpedreños al mismo tiempo que Villa les gritaba; ¿Tienen dinero pa`pagar rescate? En eso aparece de nuevo el padre Avelino y de rodillas le pide que detenga esa masacre.

¡Retírese padrecito y sepa que si vuelve, lo mato!, así le dijo Villa -y siguió la matanza, ahí cayeron 3 chinos, también Pedro Peñúñuri, Ángel Núñez Figueroa y cuando se disponía “tumbar” a otros formados, Villa se encaminó a la fila donde estaba Ángel Duarte -tomándolo por el cuello dijo que por él pedía un rescate de $800 pesos pues “cabroncito” veía al señor, por todos los demás pedía un rescate de $100 pesos cada uno.

Pancho Villa volteó a otra fila y miró a Ildefonso Encinas de 13 años que estaba formado para fusilarlo y lo sacó de ahí diciéndole: ¡Y tú… que estás haciendo aquí! -estás muy chamaco pa`que andes en asuntos de hombres, vete pa tu casa y enseguida disparó de nuevo a los pueblerinos.

El padre Avelino apareció de nuevo y suplicó: ¿En que quedamos mi general? ¡quedamos en que si volvías te mataría! Enfurecido Villa se avalanza dándole de patadas hasta tirarlo al suelo, luego desenfundó su pistola y cobardemente le disparó 3 tiros a la cabeza y no conforme con esto, ordenó a sus soldados que lo pisotearan con sus caballos.

Es ahí, que frente a la iglesia de San Pedro está una figura del padre Avelino y el nombre de 73 mártires la mayoría de apellido Noriega y Encinas, mientras que Pancho Villa tiene una cripta allá en el monumento a la Revolución y que su nombre está escrito con letras de oro sin ser un buen revolucionario porque en San Pedro de la Cueva, al dejar un sinnúmero de viudas, huérfanos y odio no se recuerdan más que: “Como un desgraciado”. (Continuará).