Por: José María Cerecer Sánchez

Se vuelve a recrudecer el problema de YAZAKI, algunos trabajadores, con la tutela de PRÓSPERO VALENZUELA MUÑER ahora dicen que todo lo que se convino el 14 de febrero pasado, no se los han cumplido, por lo que consideran que siguen trabajando para SECOSA, más bien les han sacado un reglamento y la empresa amenaza con que se los va a aplicar, que no lo conocen y todo reglamento debe ser de su conocimiento y consensado con sus representantes, cosa que tampoco se ha hecho, que no conocen el contrato colectivo de trabajo y nunca lo han visto. Insisten en que los represente la Federación de Sindicatos ya no la CTM. El atorón, aseguran, que está de acuerdo con las autoridades de Trabajo que representa HORACIO VALENZUELA.

Desconocen el artículo 41 de la reformada Ley Federal de Trabajo que le da a YAZAKI, ser la empresa sustituta y esperan la indemnización de SECOSA y la recontratación de YAZAKI, la trabajadora OLGA LETICIA GONZÁLEZ PARRA con 12 años de antigüedad, fue corrida y sacada en vilo por seguridad interna, porque repartía volantes informativos a sus compañeros, preguntamos cuál era el destino de quienes protestan y nos dijeron que están buscando crear un nuevo sindicato, al parecer todo apunta hacia allá y que GUILLERMO PARRA ENRÍQUEZ líder de la CTM, cada vez que lo buscan los regaña.

El Presidente del Patronato de Parquímetros RAFAEL YÉPIZ TERMINEL, ayer hizo un recorrido de inspección por el sellado y esmaltado de banquetas con engrandecimiento de las cabeceras, para que los visitantes al centro de la ciudad circulen a pie más cómodamente, terminando la segunda etapa, con un costo aproximado de 2.5 millones de pesos, para iniciar la tercera en este mismo mes de marzo, pues las licitaciones ya están listas, con una inversión similar y el mismo concepto, por las calles García Morales y Allende. Ya no habrá desniveles en las banquetas alrededor del Mercado Municipal. La recaudación va bien, por lo general todos los automovilistas cumplen, pues valoran lo que se hace, pero sólo hay una piedra en el zapato, no tienen convenios ni con el Municipio ni con el GobSon para hacer medidas de apremio y los infraccionados paguen, todo es por buena voluntad de los ciudadanos, cosa que se reconoce así, aunque si no sienten la obligatoriedad pues no jalan parejo. Pero el patronato sigue con la gestión.

El trabajo de REMEDIOS PULIDO, dirigente del PRI-Navojoa, hará que poco a poco se sienta más su mano, por lo pronto para este sábado ha convocado a funcionarios de la SAGARPA Federal y del Instituto Nacional de Economía Social, en este caso a GABRIEL ESPINOZA y a JESÚS ALONSO ESPINOZA, para que vayan a las oficinas de su partido a platicar sobre las reglas de operación para este año que ya arrancó. Esta es una de las vías para que los potenciales benefactores la apoyen en su tarea, con la oportunidad de conocer las formas.

La ciudad de Navojoa en el tema de la belleza, siempre ha hecho un gran papel, en el 2013 por ejemplo CLARISA SANDOVAL representó a Sonora en un certamen nacional, mientras que en el 2014 YAMELÍN RAMÍREZ COTA, ganó Nuestra Belleza Mundo representando a México en Sanya, China. Estas chiquillas por sus méritos y belleza lograron imponerse en concursos, pero tiene años que Navojoa no cuenta con quién impulse su femenina belleza, el año pasado la inquietud del diseñador ANTONIO ORDUÑO, logró traer la franquicia Miss Teen Universal y la coronada FERNANDA CASTRO hoy representa a México en “Mis Petit Model”. Para este año Orduño ha logrado poner los ojos de los especialistas en belleza en Navojoa de nueva cuenta, para seguir impulsando a las jovencitas que gustan de estos certámenes, y puedan consolidar alguna carrera como modelos y llega a altos niveles, Navojoa tiene un potencial que oiga usted, sólo hay que recorrer sus calles, esperamos que la inquietud del joven diseñador, detone este tipo de competencias. Opino