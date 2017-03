Lola Cortés vuelve a ser el niño eterno

Para Lola Cortés es una gran responsabilidad protagonizar “Peter Pan” por quinta vez, no sólo por la importancia de la obra, sino por el compromiso que adquiere al encabezar una compañía y lograr que sus compañeros más jóvenes tengan una gran experiencia de esto.

“Hay muchísimo talento, son muy jóvenes y vienen pisando fuerte, yo no me puedo quedar atrás, a mis 46 años voy a regresar a bailar, hacer acrobacia aérea y ser cabeza de compañía, por eso quiero que sea un buen ejemplo para ellos”, declaró Cortés.

El 6 de abril, cuando el telón del Teatro Moliere se levante, la llamada reina de los musicales volverá a ser el líder de los niños perdidos y volará por lo alto del recinto, tal y como lo hizo en 2011.

“Dicen que tengas cuidado con lo que pidas porque se te puede cumplir, lo pedí siendo muy joven cuando vi a la señora Olivia Buccio hacerlo en el Teatro Insurgentes y he tenido la fortuna de ser cuatro veces Peter Pan, creo que es el personaje que más ha marcado mi carrera “, declaró Lola Cortés.

En 2011 Cortés enfrentó problemas de salud debido a este personaje, cada que salía a escena sus rodillas eran inyectadas para que pudiera salir, hoy la actriz aseguró que está en perfectas condiciones físicas para volver a dar vida a este niño eterno.

“La complicación no sólo radica en interpretar un niño, sino en mantenerte siempre físicamente bien. De mi rodilla estoy muy bien, la cirugía salió perfecta, estoy con un terapista y vamos hacia adelante”

Cortés comentó que siente que este papel la ha elegido cada vez y esta no es la excepción, cree que es porque aún conserva alma de niña y ese es parte del mensaje de esta obra. Sin importar los años siempre hay algo nuevo en que creer, que la mamá es muy importante, que el peso de tener una mamá en tu vida no lo cambias por nada.

Quien estará interpretando al Capitán Garfio será el actor y conductor Pedro Prieto, quien tuvo que enfrentar un proceso de audición para quedarse con este papel. “Cuando uno se pone arriba del escenario debe estar listo para que lo juzguen, en el cine y la televisión pasa igual pero no te das cuenta, en el teatro es en el mero momento. Se presentaron más de 500 personas a la audición, si estamos aquí es porque ellos (productores) piensan que somos los mejores”, fue lo que opinó Pedro Prieto sobre las críticas que pueda recibir por su trabajo como actor en esta obra.