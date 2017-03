Arzobispo Rendón recomienda a feligreses apoyar marchas sociales

Por: Mónica Miranda

Dependiendo de los horarios en la agenda arzobispal, Ruy Rendón Leal tomaría en cuenta el participar en alguna de las marchas que realiza el Movimiento No al Gasolinazo Sonora.



El arzobispo de Hermosillo dijo que hasta la fecha no ha recibido invitación por parte del grupo social, pero sería difícil acudir en domingo, pues es cuando tiene mayor actividad en la iglesia.

“Yo personalmente no he participado en estas marchas, no necesariamente tiene uno que estar ahí, uno no las encabeza porque no las organizo yo, las apoyo. Hasta ahorita en el sentido de que sí vienen feligreses les digo que no hay ningún inconveniente en que participen”.