Por: Miguel Ángel Vega C.

Otro marrazo entre ceja y oreja le pegó el presidente ENRIQUE PEÑA NIETO a la economía industrial, comercial y doméstica con eso de que ayer doña CFE anunció el incremento más grande de las tarifas eléctricas en los últimos años. El aumento ya no fue de 2, 3 ó 4 por ciento, sino de entre 13.3 y 17.2 por ciento para los industriales; de entre 8 y 12.1 para los comerciantes y para los usuarios domésticos de 8 por ciento.

Tiene idea usted, amigo lector, lectora, ¿lo que esto significa? Es un dineral que le entrará a la Comisión Federal de Electricidad y lo más triste, es que tendrá que salir de nuestros bolsillos. Según explica la nota, la dependencia justifica los aumentos en los gasolinazos, cuando el desgastado presidente y su secretario de Hacienda, JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA, han reiterado que de ninguna manera los incrementos al precio de los combustibles, provocarían otros aumentos en productos y servicios básicos para la población. Muy bien, ellos con esa aumento “justificado” en los gasolinazos, ya recuperaron los gastos de operación que les provocó, pero don Juan Pueblo ¿cómo le hará para lograr esa recuperación?, si más de 95% de los sueldos de hambre están por los suelos y el inservible de don BASILIO GONZÁLEZ NÚÑEZ, presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, anunciando aumentos de 2 ó 3 por ciento, cuando mucho y todavía tiene el descaro y la desvergüenza de hacerlo con bombo y platillo, como si un aumento de ese tamaño le solucionara algo a los trabajadores, que se van a la tienda con ese dinero y el despachador en lugar de mercancía les da una bofetada. La verdad es que con tantas malas y tan seguidas que se avienta el consentido de CARLOS SALINAS DE GORTARI, pareciera que sus intenciones son pavimentarle el camino a Los Pinos en el 2018, al candidato de cualquier otro partido, menos al del PRI. Claro que aunque a los panistas y morenistas también les pega el aumento en sus hogares, pero de todos modos le aplauden estas medidas antipopulares a EPN, porque entre los enemigos a vencer ya no estará el próximo abanderado priísta, que para cuando sea nominado con este negro historial de marrazos a la economía de los mexicanos, llegará frito a la candidatura, es decir, puede ir haciendo de cuenta que lo mandan a un desfiladero por el que tendrá que rodar y dar de tumbos hasta llegar al fondo en calidad de bulto. Y por lo mismo cada vez queda más claro que la competencia será entre el dueño de MORENA, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y el nominado por el PAN que seguramente saldrá de entre el actual dirigente nacional RICARDO ANAYA CORTÉS y la señora MARGARITA ZAVALA DE CALDERÓN, porque si bien es cierto que el exgobernador de california ERNESTO RUFFO APPEL se ha declarado también aspirante presidencial blanquiazul, la verdad es que ya no pela un chango a nalgadas porque como que su tiempo se acabó y lo único que anda buscando es publicitarse a ver con qué le tiran, para no terminar en una esquina con un botecito en la mano.…………

Nos informa nuestro corresponsal en el vecino Puerto de Guaymas, que por fortuna se logró saldo blanco en el carnaval que concluyó el domingo. Y no es cualquier cosa, obtener un logro de esos en una serie de eventos a donde acudieron miles de visitantes que le hicieron honores al Dios Baco, acompañados de otros aditivos que les encaramaron la adrenalina al cerebro. Aquí debe haberle quedado claro al alcalde LORENZO DE CIMA DWORAK, que el nuevo comisario de Seguridad Pública, NORMAN CASTILLO MEDRANO, simple y llanamente sabe hacer su trabajo………….

Con la declaración que dio ayer en Hermosillo el señor JOSÉ LUIS GERARDO MORENO, representante empresarial del transporte urbano, en el sentido de que urge un aumentos a las tarifas, puso a temblar a los usuarios de todo el Estado, porque ese tipo de aumentos le pegan directamente a la economía familiar de las clases más pobres, o sea, a la gente de a pie. Pero lo peor es que a don Luis Gerardo, le sobra razón, porque según dijo, los costos del servicio superan a los ingresos y ya tienen rato sufriendo las pérdidas o en el mejor de los casos sobreviviendo a pan y agua. Así que con todo esto, si el Gobierno no absorbe algún subsidio pasará una de tres cosas: Primera, que incrementen las tarifas al usuario. Segunda, que truenen las compañías del transporte. O tercera, que dejen caer la calidad de servicio como ocurrió en Cajeme, donde los camiones son una vil chatarra, con excepción de las pocas nuevas unidades que han entrado al servicio, pero que con las condiciones de las calles, no tardarán mucho en andar igual o peor que las viejas.