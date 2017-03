El siguiente minicuento va dedicado a quienes saben con gracia plena, cual dice el poema de Nervo, machacar la oreja por ambos lados. Todo comienza cuando a un experto en respuestas sobre consultas curiosas, recibió esta pregunta: ¿Cree usted que las SIESTAS convengan? La respuesta fue más o menos así:

-Mucha, muchísima gente, NO acostumbrada a tomarlas, se siente adormilada al despertar, incapaz de poder trabajar, pensar debidamente. A otra, le hace falta, y, créame usted, no falta un experto que asegure que lo ideal es dormir de medianoche hasta mediodía. Y mucho me dio que pensar el comentario que me hizo al respecto un amigo quien dijo: La siesta nos permite disfrutar de dos mañanas…

Un picudo Grillo regional, muy espontáneo, obsequia a la clientela de esta seccioncilla, con su punto de vista:

-Todo es cuestión de cómo se mire o se vea el vaso medio lleno o medio vacío. La siesta es el alimento del alma y si la practicamos en una HAMACA, situada debajo de unos árboles enhiestos, frondosos, cuanto mejor… incluso puede seguirse durmiendo hasta fin de semana…