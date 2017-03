Por: Miguel Ángel Vega C.

A principios de semana le decíamos que había buenos puntos para el Municipio de Guaymas, porque en las concurridas fiestas carnestolendas que concluyeron el domingo, se había logrado saldo blanco, que no es cualquier cosa en tantos eventos y con tanta gente.

Y resulta que ayer brincó la liebre, pero por el lado de las finanzas, ya que un grupo de regidores, casi todos, se le echaron encima al alcalde LORENZO DE CIMA DWORAK, porque supuestamente el carnaval resultó un fracaso en términos de rendición de cuentas. Y dijera usted, que se trata de algo político, pero resulta que hay regidores de todos o de casi todos los partidos que participaron ayer en una reunión de Cabildo donde salió a relucir el tema, exigiendo una investigación al respecto. Esto implica que algo debe andar mal en el tema del dinero recaudado en la serie de fiestas y seguramente el asunto dará mucho más de qué hablar…………

El gobernador de Guerrero HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES, debe estar pasando la peor de sus vergüenzas, porque un numeroso grupo de integrantes de las autodefensas, se vió precisado a tomar nada menos que 100 escuelas, para exigirle que detenga a un delincuente en potencia apodado “El Tequilero” y que la gente ya no aguanta. Por si no se acuerdan es aquel malandrín que secuestró a un empresario guerrerense, a quien el pueblo le secuestró a su mamá para exigirle que soltara al comerciante y para salvar a su progenitora tuvo que liberar a la víctima. Y por cierto en aquel entonces, le hablamos de unos seis meses, el desvergonzado del gobernador Astudillo hizo declaraciones públicas en contra de quienes retuvieron a la señora, pero nunca habló mal del plagiario que mantiene asolada la región de tierra caliente. Y como era de esperarse, a los pocos días salió el peine, porque al parecer el tal “Tequilero” aportó dinero para una campaña política, de donde salió beneficiado el precisado gobernador.¡¡Qué cochinero!! …………

Y a propósito de pestilencia, nos pareció cinismo en todo su esplendor, lo que dijo el coordinador de la bancada perredista en el Senado, MIGUEL BARBOSA HUERTA, en el sentido de que él no tiene por qué perder los derechos de militancia en el PRD, sólo por apoyar abiertamente al dueño de MORENA, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, en sus pretensiones de buscar por tercera ocasión la Presidencia de la República. O sea, el señor dice que no tienen porqué castigarlo por el hecho de militar en el PRD y apoyar a un candidato de otro partido. Y se verán cosas peores, como dijo el religioso. Por lo pronto anoche el chucho mayor JESÚS ORTEGA MARTÍNEZ, ya dijo que los suspirantes presidenciables son: El gobernador de Michoacán, SILVANO AUREOLES CONEJO; el mandatario de Morelos GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOZA. Con esto le debe quedar claro al senador Barbosa, que su partido lo está mandando mucho a chiflar a su máuser, ahora sí no le quedará otra que pedirle una esquina a López Obrador, porque del PRD seguramente lo sacarán como tapón sidra, en la inteligencia de que si pierde la presidencia el dueño del rancho La Chingada, para ese mismo rumbo deberá ir caminando don Miguel Barbosa, porque será despreciado como un vil chapulín, con una convicción partidista de lo más podrida que pueda haber en el mundo. Bien dicen que la política es más cochina que la doble K y que para ser buen político debes aprender a ingerirla y sin hacer gestos. Bien se nota que MBH la probó y se indigestó, por eso su estruendoso fracaso.¡¡Guácalaaaaa!! …………….

El Departamento de Estado de Estados Unidos, emitió información ayer donde señala a México como su principal proveedor de droga, lo que posiblemente sea cierto, pero el suato que emitió la información jamás dijo que Estados Unidos es el principal consumidor de enervantes, como tampoco dijo que es el principal proveedor de armas de México, con las que han muerto miles de personas, producto del narcotráfico. Es decir, los gringos convenencieros miran la basura en el ojo ajeno, pero no el garrote que traen entre sus lagañas……………

Escuchábamos hablar ayer a unos empresarios locales, sobre las dos ó tres veces que ha bajado la gasolina en cantidades de un centavo y dicen que realmente les preocupa “tanta bondad” del Gobierno, porque temen que estén preparando otro aumento récord con el que les dejen ir la chaira hasta el mango, que para eso el principal inquilino de Los Pinos ENRIQUE PEÑA NIETO, se pinta solo.