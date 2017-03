Y ahora Sonora Aeroespacial

Por: Demian Duarte

Nada es casualidad en política, mucho menos en economía. El capital no se equivoca y va a donde existen apuestas seguras, rentables y prometedoras.

Así para el Gobierno de Claudia Pavlovich en economía las cosas están saliendo por nota.

De repente Sonora parece estar en el centro de todo, y la realidad es que lo está, el Estado consiguió ya sacudirse varios estigmas que pesaban sobre él, sobre todo resultado de las malas mañas de la anterior administración de triste y nefanda memoria, y ahora está volcado como estado a la lógica de los resultados.

Mire, tengo varias jornadas volteando a todas partes porque surgen anuncios de inversión por aquí y por allá, como lo describí hace unos días las cosas están sucediendo a una velocidad alucinante.

Hace 2 días le hablaba del tema del empleo, justo ayer, del minero; pues bien, hoy es momento de hablar del sector aeroespacial, que por momentos de manera silenciosa y en otros con la estridencia necesaria del caso, ha venido creciendo y consolida un nicho de negocios que es muy especial, por el valor implícito que representan sus operaciones.

Quizá no son las inversiones más grandes, vamos, incluso ni siquiera generan el volumen de empleos que la industria tradicional, pues se trata de empresas de muy alta tecnología, tan especializadas que emplean poco personal, pero lo empleos que generan son los mejor remunerados, tanto que contratan para sus plantas empleados de nivel ingeniería y ofrecen sueldos muy por encima de la media del sector industrial.

El punto del sector aeroespacial es que trae consigo prestigio y cuando una empresa de ese segmento se instala en un lugar, es porque ya hizo una amplia investigación e identificó que la economía de esa región embona precisamente con sus planes, lo que le convierte en un imán para atraer a otras empresas del ramo.

Tanto así que en Sonora ya operan 55 empresas de ese sector, tan variadas, y tan prestigiadas que hay marcas como Rolls Royce y Parker, o tan variadas que sus capitales son franceses, ingleses, alemanes y estadounidenses.

Sonora les vende a esas empresas 3 cosas, que son fundamentales, mano de obra con experiencia y altamente calificada, ubicación y logística, porque para estas empresas que tienen sus clientes en el Estado de Washington en Estados Unidos y en París, Francia, la necesidad de comunicación directa para entregar sus partes manufacturadas resulta esencial.

Este miércoles dos de esas empresas cobraron protagonismo, por una parte está Shimtech, que es de capital Inglés y que está invirtiendo 300 millones de pesos en su planta en el Parque Industrial Labor, ellos ven a Sonora y Hermosillo como un área de oportunidad y no dudaron en traerse a la capital sonorense lo más avanzado en tecnología para abastecer a su cliente Boeing, que se ubica en Seattle, Washington.

La otra es la francesa Latecoere, misma que tiene 5 años operando en Hermosillo y que le vende puertas y fuselajes al consorcio europeo Airbus, y que fue precisamente objetos de un reconocimiento por su calidad de clase mundial de parte de la directiva de esa empresa.

Hay que decirlo Latecoere es una empresa en franco plan de expansión, lo mismo que su vecina Figeac, ambas se desarrollan en ese nicho y las dos encontraron en Hermosillo una especie de paraíso para el desarrollo de sus operaciones.

La industria aeroespacial llegó a Sonora de la mano del visionario Félix Tonella y su socio Luis Felipe Seldner, ellos consiguieron los primeros clientes del ramo que se instalaron en Guaymas, en su Parque Roca Fuerte, hace ya 9 años, de entonces para acá las cosas se han acelerado un poco y de 6 plantas que había en un inicio, ya contamos 55 y con una tendencia a que se hagan 60 en el corto plazo, los procesos han pasado de lo básico a lo más complejo y al circuito de empresas aeroespaciales de Sonora ya se les ubica a nivel global por su calidad.

Ahora el paso importante que se dará es que Sonora y Arizona actuarán como los socios que son y tendrán un pabellón en el Aeroshow de París que está programado para el mes de junio y en el que se da cita todo el sector y donde se deciden inversiones y tendencias.

Sonora ya ha tenido presencia anteriormente y los resultados han sido óptimos, es importante identificar que al ir ahora con el componente de Arizona, un Estado que por cierto es también muy exitoso en el segmento de aeroespaciales, se podrán maximizar los resultados.

No cabe duda que las oportunidades están ahí afuera, sólo hay que tener la capacidad de salir y tomarlas al vuelo, pero eso necesita de orden en casa, de confianza de los inversionistas, y una lógica que ha tomado el Gobierno de Claudia Pavlovich como la lógica de su administración y que podríamos llamar “método y sistema” para hacer las cosas.

