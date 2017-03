Producción triguera podría caer en 16 %

Comparativamente con el ciclo agrícola anterior cuya media fue de 6.39 toneladas por hectárea

Por: Luz del Carmen Paredes

En base a las condiciones de clima y la presencia de plagas y enfermedades que se han presentado en el desarrollo del cultivo, estiman una caída en la producción del 16 por ciento, comparativamente con el ciclo agrícola 2015- 2016 que se consideró un año normal.

Pedro Félix Valencia, indicó que se prevé alcanzar una media de 5.34 toneladas por hectárea, cuando el ciclo agrícola anterior fue de 6.39 toneladas por hectárea.

El investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) en el Campo Experimental Norman E. Borlaug (CENEB), apuntó que las condiciones climáticas no han sido muy favorables, “sabemos que hay mucha humedad y las temperaturas no mejoran, sigue creciendo el problema de roya y es probable que pudiera presentarse el Spot Blotch, por lo que las condiciones no son muy favorables”.

Resaltó que de mantenerse estas condiciones la media de producción caerá hasta 5.34 toneladas por hectárea en la superficie establecida desde el Fuerte Mayo, hasta las comunidades yaquis.

“Esto no quiere decir que no vaya haber buenos rendimientos con un buen manejo del cultivo, pero en general el rendimiento proyectado es de 5.34 toneladas por hectárea”, refirió.

Estableció que no se alcanzó el número de horas frío que requiere el cultivo para su óptimo desarrollo, y en la etapa en la que se encuentra el trigo (embuche), lo que se ocupa ahora es que la temperatura no pase de los 30.0 grados centígrados.