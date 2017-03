Por: Roberto Dyke Rivera

La UNISON en la mira!… Claudia, crece la economía sonorense… y, logros en la SEDESOL

En lo personal, noté al abogado Raúl Guillén demasiado confiado. Y en las últimas entrevistas como aspirante a rector de la UNISON, incluso desbocado: Casi le daba las gracias a la gobernadora…

¿De qué?, me preguntaba… obvio, la respuesta era demasiado escandalosa… impropia, me quedó claro, en el perfil de la jefa política de Sonora, Claudia Pavlovich.

Luego me encuentro un editorial de un periódico de Hermosillo, en la que se asegura que don Raúl fue alentado por un grupo de la administración estatal… que al final fue derrotado por “otro grupo” que apoya a una candidata para el puesto…

… o, en su “defecto”, don Fernando Velásquez se queda con el “premio mayor” como resultado del talento continuador — ¡Ya llevan 25 años, los émulos de don Porfirio! – del llamado “Grupo de los Químicos”, a los que pertenece el actual rector Heriberto Grijalva Monteverde.

¡Pura especulación, pues!, en un ambiente universitario donde campea la anti democracia (ni maestros, ni alumnos, ni trabajadores son tomados en cuenta) …

… y para acabarla, una especulación que le resta méritos a la Junta Universitaria, con los caballeros de la mesa redonda… y el Arturito del cuento.

En lo general, me parece que los seis finalistas muestran buen nivel de capacidad… cualquiera, creo, haría buen papel.

Independiente de las preferencias de los integrantes de la Junta, de los propios grupos políticos interesados, e incluso de los empresarios, creo que el próximo rector debiera ser un joven, de buen currículo y visión progresista.

En el grupo solo hay dos jóvenes: Rafael Ramírez Villaescusa y Joel Espejel Blanco… y, en lo personal, me inclino por Espejel Blanco… la Junta, quién sabe.

Me parece que el actual jefe del Departamento de Economía de la UNISON, tiene una visión clara de la nueva universidad que requiere el dinámico Estado de Sonora… y que se impulsa fuerte con la gobernadora Claudia Pavlovich.

¿Qué si va a ser una mujer, por aquello de su empoderamiento?… Quizá, los tiempos cambian.

Mi preferencia se ajusta al contenido de la propuesta de Espejel Blanco: Que bien se puede sintetizar en fortalecer la ciencia universitaria con una alianza fuerte con los tres niveles de Gobierno, la vinculación con el sector empresarial y el compromiso con los sectores sociales.

No tengo dudas, sería una rectoría sensible y con visión de futuro… y con eso digo todo.

En su caso, tocará a la Junta Universitaria – junto a las influencias que también recibe – decir la última palabra.

Conste, no soy de los que están de acuerdo con el método de elección (prefiero el “desorden” de la democracia que la imposición autoritaria) … pero… por estos días tal cosa no está a discusión.

GOBERNADORA MUY DINÁMICA

Las noticias sobre la economía sonorense son excelentes: El Estado se sostiene en un crecimiento muy por encima de la media nacional, que de hace algunos años crece entre el cuatro y más del seis por ciento anual… muy, pero muy por encima de la media nacional.

Es un gusto saber del dinamismo de la gobernadora Pavlovich, quien recién anduvo en Monterrey promocionando el Estado… y ante un grupo de los diez empresarios de harto poder económico en el país, platicarles sobre las ventajas de invertir en Sonora.

Un potencial que se expande con la megarregión creada entre Sonora y el vecino Estado de Arizona… ¡Una Ejecutiva, pues, que trabaja duro!

Pero hay conciencia que la megarregión no ofrecerá frutos por sí misma, con el solo de enunciarla… hay que seguir promocionando el Estado. Y la señora Pavlovich lo hace con especial intensidad.

Y bueno, se trata de un activismo oficial que se combina con la creación y modernización de la red carretera en la Entidad… de mucha importancia a la hora de transportar mercancías… bien para su distribución local, nacional que de exportación.

Claudia trabaja en función de prioridades:

Nadie duda que primero es el desarrollo económico… pero la salud va al parejo… y las jornadas que ha encabezado hablan por sí mismas… la señora, pues, está en todos los frentes…

LA SEDESOL-SONORA EN EL PLANO NACIONAL

Felicidades al delegado de la SEDESOL en Sonora, Jesús Rosario Rodríguez Quiñones… muy buena participación en la reunión nacional de delegados.

Allá donde se expusieron casos de éxito que derivaron en beneficio social, exhibiéndose el proyecto de Ajo en el Municipio de Arizpe, apoyado por el INAES, una de sectorizadas de SEDESOL, dependencia a cargo de Manuel Morue Sabag, quien, por lo visto, ha hecho buen equipo con Rodríguez Quiñones… y, claro está, con el respaldo de la gobernadora Claudia Pavlovich.

Y sí, el uso correcto de los recursos públicos, significó amplios beneficios para los productores de aquel Municipio… y es que, las buenas noticias también cuentan.

Hasta pronto.