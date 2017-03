La solicitud pública que hizo ayer CONSUELO MENDOZA GARCÍA, presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia, donde le pide a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que deseche el consumo de la mariguana para uso recreativo, tiene una importancia relevante para el nivel al que ha llegado la drogadicción en nuestro país. Si la petición salió del corazón de una organización de padres, es que proviene de quienes sufren en carne propia los estragos que están haciendo las drogas sobre todo en los jóvenes. Ellos saben lo que se sufre al tener un hijo drogadicto, porque padecen a diario el temor, el miedo, la zozobra, debido a sus desplantes como perturbado mental, que además descompone todo el seno familiar. Ante esta realidad que se vive y que tiende a crecer, no alcanzamos a entender cómo es que los legisladores y los ministros de la SCJN aprobaron el uso lúdico de la mariguana, que no es otra cosa más que usarla para divertirse. Una decisión tan ligera como insensata, que da la impresión de que tanto unos como los otros, ignoraran la ola violenta que vive el país, que ha venido enlutando a miles de familias mexicanas, todo producto de la siembra, cosecha, transporte, distribución, comercialización y consumo de algunas drogas como la mariguana y otras drogas peores. Pero además de lo anterior, como ya se ha dicho hasta el cansancio, la mariguana, si bien es cierto que por sí sola no produce efectos letales a corto plazo en los consumidores, como el “crystal” por ejemplo, sí representa la puerta de entrada al obscuro mundo de la drogadicción que carga a millones de jóvenes con la mente atrofiada y perdidos en caminos intrincados que al final culminan en tres metas, a cual más de fatales: La locura, la cárcel y la muerte. Por eso reviste gran importancia lo que la dama les dice en la nota informativa que usted podrá leer en el mejor periódico de Sonora, en el sentido de que tanto legisladores como ministros, en lugar de enfocar sus baterías a fomentar el consumo de la mariguana, deberían de apostarle a los temas que permitan el desarrollo integral de las personas, como la creación de empleos, mejorar la educación, terminar con el número tan grande de “ninis”(jóvenes que ni estudian, ni trabajan), así como el impulso a las actividades culturales, deportivas y artísticas………

El que sí actúa con sensatez, es el director general del ISSSTESON, ENRIQUE CLAUSSEN IBERRI, en sus pretensiones de fijar en un máximo de 75 mil pesos, las jubilaciones de los trabajadores. Pero como los que ya gozan de cantidades superiores a este monto, mantienen enjuiciado el asunto y estamos hablando ya de un problema legal, que muy probablemente los favorezca, luego entonces el señor Claussen busca dialogar con ese tipo de jubilados para concientizarlos para que acepten ese máximo en sus ingresos, tomando en cuenta que las finanzas de la dependencia no las dejó muy sanas que digamos su anterior directora, TERESA LIZÁRRAGA FIGUEROA, que por cierto fue premiada por el ex gobernador GUILLERMO PADRÉS ELÍAS con una diputación federal plurinominal. Valdría la pena estar atentos, para hacer públicos los nombres de quienes se solidarizan con esa medida solicitada por el guaymense, y a quienes les valió un cacahuate el bienestar financiero del ISSSTESON………

Y el que todo indica que le está bajando de tanates, es el presidente de Estados Unidos DONALD TRUMP, toda vez que ayer ya dio declaraciones tendientes a reformar leyes migratorias para regularizar la situación de indocumentados, siempre y cuando no tengan antecedentes penales. Ni modo, quienes haya delinquido de alguna manera, se van a joder, quien les manda. Y es que la presión que el deschavetado presidente ha resentido no es cualquier cosa, porque debido a esas medidas, por muchos calificadas como inhumanas, se le echó encima prácticamente todo el mundo e incluso varios de los legisladores republicanos del Congreso se le voltearon, al ver tantas locuras cometidas, una tras otra como dice el viejo y conocido refrán. De por sí su triunfo fue con casi tres millones de votos populares menos que HILLARY CLINTON, lo que le anticipaba un Gobierno con amplia oposición y ahora, con todo el desgarriate que carga, él mismo provocó el rechazo generalizado a las medidas migratorias que le han dolido a millones de personas no sólo en el vecino país, sino en todo el globo terráqueo, donde se hablan pestes del mandatario gringo presuntamente proveniente del vientre de Paquita la del Barrio.