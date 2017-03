La “malorista” Karina Barreras… Ladrones y el ISSSTESON… Marcelo Ebrard en Hermosillo

Al final del día, el alcalde de Hermosillo tuvo que promover la traición en las filas del PAN para lograr que se aprobara su negocio de alumbrado público… que será concesionado, seguramente, a una empresa “amiga”, en calidad de “socia”.

Manuel Ignacio Acosta, como político, tiene mucho que presumir: Les dio un severo golpe a los panistas quebrando sus lealtades internas.

Algunos dicen que a la regidora Karina Barreras la compraron, otros que la amenazaron, el caso es, ella ya es parte del desgastado proyecto “malorista” … quizá le vaya bien.

No queda sino esperar que la empresa que gane la licitación se ponga a trabajar y se termine la oscuridad delictiva que campea en la otrora tranquila ciudad capital.

Y el que seguramente debe sentirse frustrado es David Secundino Galván, el dirigente estatal panista…

… con todo y que se diga que, en política, la traición es sólo cuestión de tiempo, debe ser bastante incómodo estar rodeado de ellos.

EL ISSSTESON… Y LOS

LADRONES

En el ISSSTESON los escándalos no terminan:

Desde el presunto asalto a las finanzas del mismo, visto cual caja chica por la anterior administración estatal (demasiados millones para evaporarse) hasta el presunto robo mediante facturas falsas… pasando por los carísimos asesores que tiene el director Enrique Claussen Iberri.

Demasiado gasto para tan bajo rendimiento. Cierto que ante la crítica situación en la que se recibió la institución quizá se justifiquen tan caros asesores… pero, ¿han funcionado?

El ISSSTESON sigue siendo área de malas noticias… se distingue muy poco el avance, que no sean las denuncias contra la anterior administración… y eso ya cansa.

En fin, debiera ponerse más atención a la institución… la gente sigue esperando la anhelada mejoría.

MARCELO EBRARD EN

HERMOSILLO

Con insistencia se menciona la inclusión del ex gobernador de la Ciudad de México en la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

Pero apenas se manejó que el afamado “Peje” tuvo un encuentro con Marcelo Ebrard Casaubón en Los Ángeles, California, y supuestamente le ofreció la Secretaría de Gobernación en caso de ganar la Presidencia de la República… retornó la embestida oficial.

Fue a través del periodista Joaquín López Dóriga que se supo: La PGR retoma la investigación contra el ex gobernador, por presunto mal uso de los recursos públicos en la construcción de Línea 12 del Metro.

Es decir, ese asunto de la “Casa Blanca” no se olvida…de lo que dijo en su momento Carmen Aristegui, culparon a Marcelo.

El caso es, ya estaba planeada una visita del mencionado Ebrard Casaubón a Hermosillo… y precisamente lo recibiría su amigo, el empresario Benjamín Hurtado.

Pero no sabemos si viene o no… esto aún no termina.

Hasta pronto.