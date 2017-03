Por: José María Cerecer Sánchez

Inicia el mes de marzo con la promesa de arreciar el calor y con la particularidad de iniciar la Cuaresma con Miércoles de Ceniza, los fieles a las tradiciones y ritos de la Iglesia católica, asistieron a los templos a escuchar la palabra y “tomar ceniza”, ahora la aplican en cruz sobre el pelo y con el recordatorio “reconoce tus pecados y te arrepiéntete”, sólo a petición del feligrés, el o la ministra, aplicará la ceniza en la frente, ya no es aquel “polvo eres y en polvo te convertirás”, se celebran dos misas en el día y cada dos horas, ministros de eucaristía, hacen un ritual de la palabra, para recordarnos que si la Cuaresma no nos cambia interiormente, si no limpia las cenizas interiores de nuestra vida, no sirve para nada.

Pues aquello que nos hiere y molesta en el alma, hay que quemarlo y destruirlo para renacer al amor y la alegría de vivir. Algunos esperamos también estas fechas para entrarle con singular contento a la capirotada.

Pues el Secretario de la Comuna MARTÍN RUY SÁNCHEZ ya anda haciéndola hasta de vaquero y todo para hacerse notar, pues es una faceta que no le conocíamos, se le vio montando un brioso corcel en la cabalgata de la Asociación Amigos del Caballo, calzó brillantes botas y sombrero de ala ancha, a su lado JORGE MÁRQUEZ, esto ya huele a que los próximos candidatos se les verá dándose baños de pueblo para ganar adeptos.

El Alcalde de álamos AXEL OMAR SALAS HERNÁNDEZ, se dio a la tarea de entregar obras, una techumbre en la primaria Francisco Sarabia, la operación de una red de agua potable que mejorará sustancialmente el servicio, desde luego que se combinan las acciones del CECOP y parte de la inversión pertenece al impuesto minero, que por ahí trabaja la Minera Cobre del Mayo, el Alcalde en su mensaje reitera que son muchas las necesidades que tienen las comunidades, pero precisamente por ello, no va a bajar la guardia, nada más en estas acciones se fueron casi un millón de pesos, ahorrando, optimizando los recursos y así seguirán de poco a poco, no hay que olvidar que es un Municipio chiquito al pie de la Sierra Madre Occidental.

De veras que la imposición de cofias e insignias a los estudiantes de enfermería, es también todo un ritual, pues estas se consideran dignidad pureza y respeto, otros distintivos ancestrales son, vestimenta en color blanco, cofia, capa y lámpara, ayer se impusieron estas a quienes pasan por las aulas del CONALEP y ya hacen sus prácticas en los diferentes nosocomios de la ciudad, pues son de la generación 2017-19, se recordó a la primera enfermera Florencia Nightingale, quien alguna vez expresó que la enfermería es una de las bellas artes, hubo autoridades educativas y del Sector Salud, atestiguó el Dr. RAÚL SILVA VELA en su calidad de médico y alcalde, fueron 92 estudiantes a quienes se les vio muy entusiasmados por ese paso que estaban dando, solamente una observación ¿Por qué las jefas de enfermeras del Hospital General de Navojoa y del Centro de Salud, siendo licenciadas en enfermería, no usan las cofias, porque son jefas, porque se afrentan de ellas?

JOSÉ LUIS CARLOS MELÉNDEZ, Jefe de Residencia de la Junta de Caminos del Estado de Sonora con base en Navojoa, reconoce que los caminos a su cargo no están en forma óptima, solamente los que entraron en el “Rescate Carretero” y todo se debe a los famosos presupuestos que no alcanzan para todos, ejemplo el tramo Navojoa-Álamos y la vialidad yaqui-mayo, por su importancia ambos reciben constantemente mantenimiento, acepta a pregunta expresa, que independientemente del abandono en el estuvieron estas vialidades en el sexenio pasado, se sigue avanzando, les falta atender un 15% de lo que va de la administración, es cosa de esperar el presupuesto de este año que lo están esperando, esto es como el vaso medio lleno, para ellos el bajo río mayo es prioritario y reconoce como aceptable el camino Álamos-San Bernardo. Otro asuntito es que Navojoa propone y Hermosillo dispone, hay que recordar también que por esta región hay actividad minera y más vale hacer los caminos de concreto hidráulico que de asfalto que dura tres o cuatro veces más y necesita de mucho menos mantenimiento, lo que quiere decir que a la larga sale mucho más barato. Así dimos por terminada la entrevista y lo dejamos trabajando los expedientes del cierre del 2016 para entrarle al 2017, asunto que nos parecen acciones retardadas. Opino