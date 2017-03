Por: J.C. Ruiz

Hay frases que en un momento dado, hacen inmortales a quienes las lanzan, así por ejemplo, quedó la de Napoleón Bonaparte. Que cuando un cuatacho suyo, muy llevado, en un cuartel le comentó: Sire, ya viéndolo bien usted es más bien ENANO, algo así como una chingaderita.

El célebre corso, cuenta un testigo de su época, se le quedó viendo a su amigazo, con mirada felina, la mano derecha metida en su cruzado chaleco rojo, caminó unos pasos como solía hacerlo, muy de prisa, se rehízo un poco y repuesto del ligero enojo que le había causado la mala broma de su compañero de milicia, le reviró:

-¡La estatura mi buen, no se mide de la cabeza al suelo, sino de la cabeza al cielo!… ¿Cómo te quedó el ojal?

Recién visitó la ciudad de Colonia, Alemania, el laureado escritor español Camilo José Cela, Premio Nobel de Literatura hace dos años y cuando le dijeron que algunos literatos, escritores contemporáneos suyos externaban opiniones de aguda crítica contra él y Cela, picudo también, les contestó:

-¡Yo no opino de mis contemporáneos, porque para decir PENDEJADAS ya están ellos!…

