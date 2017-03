Arath de la Torre listo para estar “Bajo Terapia”

Los personajes están trabajados, los diálogos aprendidos, escenografía, música e iluminación listos y el estreno de la puesta en escena “Bajo Terapia” definido, 14 de marzo en el Teatro Zéntrica Santa Fe, pero el director Daniel Veronese dará las pinceladas finales cuando la obra ya esté en temporada.

“

Yo no conocía a Daniel, pero me han dicho que es una eminencia en la dirección en la Argentina. Tan raro ha sido el proceso que cuando comenzamos a montar ya estaba memorizada, cuando llegue el director ya está montada y corriendo perfectamente, supongo que el director a lo mejor cambia todo o dará la última pincelada que rebote, destaque o explote algo que no hayamos visto, no sé que vaya a pasar, es parte del proceso que ha sido muy distinto para todos”, declaró Juan Ignacio Arana.

Arath de la Torre, Yolanda Ventura, Fernanda Broches, Luz Ramos, Juan Ignacio Arana y Luis Arrieta, llevarán esta historia a escena, donde el público vivirá en tiempo real lo que va sucediendo a tres matrimonios, que casualmente coinciden en una sesión en grupo, en la cual van mostrando su personalidad y más allá de lo que dicen, con sus acciones evidencian el problema que tienen y que hay que resolver.

“Es una comedia que además de divertida es muy inteligente, como toda comedia inteligente habla de temas serios, es hablar de temas serios de una manera divertida y eso la hace brillante e interesante, tiene un gran ritmo, es el tipo de historia que no da respiro y que los tiene al filo de la butaca”, explicó Fernanda Broches.

Luz Ramos explicó que a partir de que la gente se identifique con los seis personajes, es cuando surgirá la risa porque el reflejo es lo que provoca. “Creo que todos hemos estado en una pareja, nos hemos enamorado, todos hemos tenido problemas con nuestra pareja, entonces es una obra con la cual van a conectar, pocas veces llega una obra que es como una montaña rusa, se van a reír pero también van a reflexionar ciertas cosas de su pareja, se van a conmover con lo que sucede, es un proyecto muy completo donde no sólo van a reír sino a tocar el corazón del espectador”, dijo Luis Arrieta.