Por: Miguel Ángel Vega C.



Nos pareció gravísima la información que soltó ayer la organización denominada Alto al Secuestro, en el sentido de que los policías le sacan la vuelta a la detención de secuestradores por dos cosas fundamentales. La primera, porque desconocen las reglas del Nuevo Sistema de Justicia Penal (CSJP) y la otra porque les intimida el tener que comparecer ante un juez como lo marca esa nueva forma de hacer justicia en este país, que en los hechos ha resultado un verdadero fiasco. Y por lo visto la información fue tomada del terreno de los hechos, que hablan de que la detención de plagiarios bajó en un 29% precisamente en el periodo de implementación del NSJP. Imagine usted que los policías cuenten con los elementos y la manera de capturar a algún secuestrador y no lo hagan por las dos razones que mencionamos arriba. Gravísimo que dejen libres a este tipo de delincuentes autores de un delito tan grave que causa los peores sufrimientos a las familias que les “levantan” un ser querido y que luego piden el rescate mediante varios métodos como el torturar a la víctima y ponerlo en la línea telefónica a los familiares para que escuchen los llantos o quejidos de dolor y que entren en pánico para que consigan el dinero. O algunos otros que cortan alguna parte del cuerpo (oreja o dedo) del plagiado, para enviárselo a la familia y de igual forma, no la piensa dos veces para empezar a reunir el dinero y además cumplir con la condición de no avisar a la policía. Y si les llegaran a avisar que ésta se haga de la vista gorda para evadir la elaboración de la documentación engorrosa del NSJP y las citas con los jueces. Aquí es donde a nuestro país, le hace falta contar con un Gobierno que verdaderamente vea por el pueblo para que le dé una patada en el trasero a estos elementos que se niegan a cumplir con su deber, pero además para que busque la forma de adaptar y mejorar a los nuevos tiempos este NSJP que por los hechos, la sociedad tiene la impresión de que sobreprotege a los delincuentes y desampara a las víctimas. En alguna ocasión escuchamos al experto en la materia RAÚL GUILLÉN LÓPEZ, cuando le decía a los medios informativos que la implementación de este sistema en varios países de Latinoamérica ha sido un rotundo éxito y posiblemente sea cierto, pero también es cierto que contra esos países México tiene altísimos niveles de corrupción y delincuencia, de tal suerte que el tal NSJP aquí en lugar de ser un éxito, ha sido un verdadero fracaso, al menos, en puntos como el que le aquí le referimos. Luego entonces se hace necesario que el poder Legislativo se ponga las pilas y le aplique las modificaciones que deba, con el fin de adaptarlos a los nuevos tiempos, en los que estamos inmersos en una descomposición espantosa, donde los cariños y los apapachos del Gobierno hacia los delincuentes, se traducen en impunidad y han provocado el descontento social que se manifiesta de diferentes maneras, donde las comunidades aplican la ley por su propia mano………….



Leímos anoche una columna que escribió el panista DIEGO FERNÁNDEZ DE CEVALLOS y escuchamos una entrevista que dio a Milenio TV, sobre la relación actual de México con Estados Unidos, a propósito de las burradas que está cometiendo el nuevo presidente de tierras gringas. Y nos parece sensato lo que dice Fernández, que siendo un destacado blanquiazul considera las negociaciones que ha llevado el presidente de México ENRIQUE PEÑA NIETO y sus secretarios de Hacienda, ANTONIO MEADE KURIBREÑA; de Economía, ILDEFONSO GUAJARDO y de la Relaciones Exteriores, LUIS VIDEGARAY CASO, han ido por el camino correcto, toda vez que dependemos en mucho del vecino país y la prudencia que no cabe en DONALD TRUMP debe caber en el Gobierno mexicano. Cierto es que Peña y su equipo deben tomar en cuenta las críticas y las propuestas de políticos, analistas y periodistas, pero debemos hacerlas con cautela porque desconocemos la información con que cuenta el Gobierno, producto de sus conversaciones privadas con funcionarios norteamericanos. Además no tiene caso ponerse a las patadas con un sansón que en su propia tierra está cavando su tumba y seguramente allá mismo caerá. Finalmente destacó algunas inversiones extranjeras que EPN tiene amarradas y que vendrán a oxigenar la economía del país. Dicho todo lo anterior, para que un personaje con la estatura de DFC diga eso aún siendo panista, es que algo de cierto debe de haber, como cierto es también que da la impresión de que al hacer esos comentarios se olvidó de siglas partidistas y se inclinó a la defensa de México, como su país.