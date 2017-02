Jornaleros van a Canadá

Cientos de trabajadores agrícolas temporales mexicanos comenzaron a llegar este mes a Canadá para laborar en cerca de dos mil granjas en los cultivos de uva, tabaco, frutas, flores y vegetales.

Esta migración temporal y ordenada comenzó en 1974, bajo el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT), con sólo 203 trabajadores, cifra que se triplicó en 10 años y que alcanzó los casi cinco mil en 1994, lo que también se duplicó una década después (10 mil 708), según cifras oficiales.

Óscar Ortiz Serrano, originario de Durango, lleva una década viniendo a trabajar a Canadá en el cultivo de uva en granjas de Niagara on the Lake. En los próximos seis meses, este mexicano laborará un promedio de 60 horas semanales, con un pago de 11.40 dólares la hora (172.29 pesos).

Ortiz Serrano consideró que su experiencia ha sido buena: “Con trabajo, casa y buen trato, no he tenido ningún problema, aunque a veces la calefacción no funciona en la casa y hace mucho frío en invierno”.

“Cuando venimos a Canadá estamos medio tristes, pero con muchas ganas de trabajar y cuando nos vamos lo hacemos muy contentos”, añadió.

NO ALTERA RUTINA EN TEXAS

Leobardo Rodríguez, aseguró que la política de persecución y deportación de inmigrantes del presidente Donald Trump, no ha cambiado su rutina de acudir temprano todos los días al sitio de reunión, donde decenas de jornaleros, como él, esperan a que alguien acuda a ofrecerles trabajo por unas horas, un día o más.

“No hay de otra, uno tiene que salir a trabajar para comer”, sostuvo el inmigrante indocumentado de 42 años de edad, originario de Ciudad Victoria, en el Estado mexicano de Tamaulipas.

Rodríguez está consciente del riesgo que corre ahora al acudir al sitio conocido como Centro Laboral de Plano, ubicado en ese suburbio al norte de Dallas, donde diariamente se reúnen entre 100 y 200 personas, que anotados en una lista esperan ahí, a que pase alguien que ese día requiere de trabajadores.

La gran mayoría de los que acuden al Centro Laboral de Plano son inmigrantes indocumentados, originarios de México, Centro y Sudamérica y para muchos eso convierte al sitio en un posible objetivo de los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

“Uno sabe que está expuesto a eso, pero qué te queda. Ni modo de quedarte escondido en tu casa todo el tiempo”, comentó José Luis Pineda, otro de los inmigrantes que acuden regularmente al lugar en busca de trabajo, que suelen múltiples oficios, desde limpiar jardines y perforar zanjas, hasta cargar y descargar camiones.

Pineda dijo que antes de salir de su casa todos los días, se persigna, encomendándose a Dios, para que lo proteja.