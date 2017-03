Inauguran exposición de pintura

Por: Francisco Minjares

Con miras a impulsar la cultura entre la comunidad cajemense, se inauguró la exposición: Fernando Andriacci Pinturas, Gobelinos y Esculturas en la Galería de Arte ITSON.

En el marco de la inauguración, el Secretario de Educación y Cultura, Ernesto de Lucas Hopkins, dijo que esta muestra forma parte del impulso del Gobierno estatal para que todos los sonorenses tengan acceso a la cultura y el arte.

“Sonora, con esta muestra de arte, se suma al selecto grupo de las más de 50 exposiciones individuales y colectivas, tanto nacionales, como internacionales que el maestro ha presentado en escenarios tan importantes como la Ciudad de México, varias entidades de la Unión Americana, Alemania, Francia, por nombrar sólo algunos”, señaló el funcionario estatal.

Por su parte, el autor de la obra dijo que la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano hizo especial énfasis en la niñez de Sonora al momento en que lo invitó a Ciudad Obregón, buscando que se le acerque la cultura para que puedan ser sensibles y tengan una nueva visión.

“Una de las inquietudes que me hizo saber la gobernadora fue la niñez, y en esta ocasión fue muy específico y pudimos crear estas piezas para poder interactuar con los niños, hacer visitas guiadas, e influenciar en estos momentos tan difíciles que vive nuestro país. Realmente debemos enfocar las nuevas generaciones y formar niños con nueva visión y nuevas sensibilidades”, dijo el artista plástico.

“Este es un momento en el que sumamos esfuerzos para ver esta gran obra, en la cual puedo decir que me siento muy identificado por la gráfica totalmente mexicana y los colores mexicanos que me llenan de orgullo, porque es un momento de voltear a ver a los artistas mexicanos y me siento muy orgullo que el ITSON sea sede de esta gran obra”, indicó.