Por: José María Cerecer Sánchez

Hay en la actualidad jóvenes de ambos sexos que son más peligrosos con una cámara de celular que con una 45 cargada, o te balconean o le entran al sexting, que no es otra cosa que fotografiarse el cuerpo desnudo todo o en partes, ya hay casos en que algunas jovencitas “inocentemente” le entran a la fatídica moda y salen trasquiladas, pues se exhiben sin ropa y son las hazmerreír de sus compañeros, caer para después arrepentirse no le encontramos el chiste, hay un vocero que va contra esta loca moda, su nombre ÁNGEL MARTÍNEZ ARAUJO, quien asegura que todo esto sucede por falta de valores y no le falta razón, ningún chico en sus cabales le entra a esto, por ello,

padres de familia, deben estar atentos a lo que hacen sus hijos e hijas con el celular.

Lo bueno de todo esto es que ante casos de sexting o ciberbullying reciben el apoyo de la Procuraduría General de Justicia del Estado, vía Policía Cibernética. Canijos chamacos.



En Tetanchopo brotan las aguas negras ¡brrr!, pero dicen que nada más tienen tres años con el problema y todo se agrava en temporada de lluvias, porque lo negro llega más lejos. Comen, duermen, viven con malos olores, están más cerca de una hepatitis que cualquiera otro en el Municipio, es un grito desesperado a Salud municipal y estatal, a OOMAPASN, a la Divina Providencia, pero ya hagan algo, la bronca crece para las familias que viven en la zona más baja, pues por la fuerza de gravedad para allá corre todo ese insoportable caldo de los infiernos.



Dicen por ahí que la Diputada ANA LUISA VALDÉS está reviviendo viejas propuestas de campaña que fueron utilizadas por el ex candidato del PRI, GUSTAVO MENDÍVIL AMPARÁN, pues es bien sabido que Ana Luisa quiere seguir en el ruedo y en el ruido a como sea, como alcalde de Navojoa o diputada federal por el distrito 07, se está preparando para ser candidata a lo que sea, pero de que va, va. Pero así como la busca no creemos que llegue lejos, pues son tácticas que utilizó don Gustavo hace tiempo pero además no le sirvieron ni le dieron resultados positivos.



Dijo TERESITA YESCAS ENRÍQUEZ la Tesorera Municipal de la Perla del Mayo, que lástima y ni modo, pero ayer fue el último día para aprovechar el 15% de descuento en prediales, pero a partir de hoy les sostiene el 10%. No echen en saco roto esta obligación que todos tenemos, pues de ahí sale para hacer obra pública y tener mejor infraestructura y servicios urbanos, además participan en el sorteo de un automóvil Versa modelo 2017. Las oficinas de Tesorería están abiertas todos los días de la semana menos el domingo. Les recordamos que pagar impuestos es mandato bíblico.



Y por otro lado está el Gobierno del Estado, también requiriendo a los automovilistas para que revaliden sus placas, ya que este plazo se vence el 31 de marzo, pero más vale antes que nunca, ayer anduvo por el sur ALEJANDRO GARCÍA ROSAS Director General de Recaudación de Sonora, acompañando a JORGE ARELLANO Agente fiscal de Navojoa, para recodarles este compromiso, en estos momentos todos los contribuyentes que cuentan con un auto, de cualquier tipo, ya tienen su estado de cuenta, pueden ir a la agencia o hacerlo por internet a través de su página en línea. Nos guste o no, así son los primeros meses del año, pues es cuando se pagan todos estos conceptos.



Algunos regidores del Cabildo de Navojoa, están pidiendo que se regule el uso de la recién reinaugurada Plaza 5 de Mayo, ya que ahí se realizan eventos institucionales y hasta particulares, pero no quieren que se les acumule suciedad y basura o que se vaya deteriorando más rápidamente de lo normal por vandalismo o mal uso de esta, también dijeron, se hacen diversas formas de publicidad que pueden dañarla, piden a la comisión de reglamentación, se aboque a esto a la mayor brevedad posible, y tenemos el caso del mural que debemos protegerlo con rejas para que no lo rayoneen los chamacos malcriados, no cabe duda que la sienten como si trajeran zapatitos nuevos. Opino