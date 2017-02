Por: Miguel Ángel Vega C.

Lo que sólo se había visto en algunos estados del centro y sur del país, en las últimas fechas lo hemos venido viendo en Sonora. Nos referimos a que hace cosa de 4 ó 5 meses, en Hermosillo algunos vecinos, hartos de los constantes latrocinios cometidos por un ratero, pero sobre todo de que la Policía no actuara, decidieron amarrarlo a un poste de la luz o de Telmex. Y ayer ocurrió lo mismo en el vecino Municipio de Empalme. Por ahí un ladrón entró a robar a un negocio de hot dogs, y al ser sorprendido por el dueño, empleados y clientes decidieron también amarrarlo a un poste y exhibirlo. Y seguramente este ejemplo irá cundiendo y después lo veremos en otros municipios del Estado. Es lamentable cómo el exagerado consumo de drogas y alcohol, aunado a la falta de oportunidades, ha rebasado en gran medida la actuación de las corporaciones policíacas y la gente se ve obligada a aplicar la ley por su propia mano. Y otra, mientras aquí apenas estamos optando por amarrar a las ratas a postes de servicios públicos, en el sur de la república van más lejos, porque allá los linchan y queman. El último caso los vimos la semana pasada en una población de nombre Chiapilla, del Estado de Chiapas, donde los vecinos sorprendieron a tres individuos robándose un vehículo, y cuando llegó la Policía y los detuvo, los mismos pobladores se los arrebataron a punta de jodazos, los amarraron de pies y manos, y enseguida los quemaron vivos. Indudablemente que esta medida, además de ser ilegal, corresponde a la violencia extrema, correspondiente a los tiempos de la Inquisición; sin embargo, a como se están poniendo las cosas, cada vez el riesgo es más latente de que la gente vaya adoptando ese tipo de medidas extremas aquí también. Y más con el fracasado Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), en el marco del cual los rateros son dejados en libertad inmediata y en algunos casos, de manera burlesca, les pasan a las víctimas otro día frente a su casa. Esto provoca que la gente, por pacífica que sea, llegue el momento en que se le llene el costal de piedritas y decida aplicar la ley por su propia mano, ante la inoperatividad de un sistema de justicia que no está resultando acorde a los nuevos tiempos de la delincuencia. Es decir, en su aplicación hubo una drástica descompensación en la relación víctima-delincuente, toda vez que por un lado el NSJP pretende proteger al culpable para que no sea exhibido, ni desprestigiado socialmente, aún siendo sorprendido infraganti y, por el otro, las actuaciones de los delincuentes son más constantes e intensas, porque generalmente actúan bajo los influjos de las drogas, que los obligan a robar repetidamente para conseguir dinero y comprar estupefacientes. Quién sabe a dónde iremos a parar con esta práctica, que no pinta nada bien para la sana convivencia social, cuyo tejido de por sí se encuentra amenazado por diferentes factores………

Ayer nos reportaron desde Hermosillo que la manifestación en contra del gasolinazo reunió inicialmente, en la Plaza Emiliana de Zubeldía, unas 50 personas y por el camino, rumbo al Congreso, se alcanzaron a juntar alrededor de 150, lo cual indica que todo esto ya se convirtió en un rotundo fracaso. Las razones, porque la mayoría de los líderes no son auténticos, sino que arrean causas diferentes que nada tienen qué ver con el aumento a los combustibles y más bien se refieren a los tiempos electorales que vienen en el 2018. Claro que a los malpensados luego les viene a la mente la idea de que el propio Gobierno infiltra lideruchos que les hacen el trabajo sucio para dividir estas organizaciones, como ocurrió con la del gasolinazo, que ya junta más gente un atropellado que sus movilizaciones, y no crea usted, pero en Cajeme estamos por el estilo, porque si en Hermosillo, que casi tiene un millón de habitantes, empezaron un 10 mil manifestantes con el aumento de la gasolina y ahora reúnen a 150. Aquí empezamos con algo más de tres mil participantes y en la última apenas le llegaríamos a las 300, pero igual que en la capital, lo mismo mirábamos gasolineros, que “tirabichis”, morenistas, perredistas, entre otro tipo de personajes, que no dan paso en falso, y si van es porque en el fondo perciben objetivos muy personales.