Costo de plan migratorio de Trump es mayor

El costo económico del plan del presidente Donald Trump de deportar a millones de indocumentados es mayor del estimado, el plan del mandatario “de desarraigar y expulsar a millones de inmigrantes no autorizados es abierto y cerrado, pero en el costo económico es profundamente vergonzoso y choca con lo verdaderamente estúpido”, señaló The New York Times.

En uno de sus editoriales del día, el más importante diario de EU destacó que el Gobierno estadounidense gasta más cada año en la aplicación de la inmigración (a través de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza) que en todas las otras agencias federales de aplicación de la ley combinadas.

El total aumentó al 2016 a más de 19 mil millones de dólares al año, y más de 306 mil millones en total desde 1986.

La ICE y la Patrulla Fronteriza ya remiten más casos de enjuiciamiento federal que todo el Departamento de Justicia, y el número de personas que detienen cada año (más de 400 mil) es mayor que el número de reclusos en poder de la Oficina Federal de Prisiones para todos los demás delitos federales, anotó.

Trump y el secretario de Seguridad Interna, John Kelly, quieren más, advirtió el rotativo.

El tamaño de la Patrulla Fronteriza se duplicó en la década de 1990 y se duplicó nuevamente después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Trump cumplió con una promesa de ampliar la patrulla y triplicar el tamaño de la ICE.

Refirió que Kelly lo ha obligado. Sus memorandos de aplicación anunciados la semana pasada buscan aumentar la fuerza de 10 mil oficiales de ICE y 5 mil agentes de la Patrulla Fronteriza.

“También se dejó entrever que movilizaría a 100 mil tropas de la Guardia Nacional en un esfuerzo que tendría un costo en el que Trump no se ha molestado en revisar”, consideró.

En 2009, la oficina de responsabilidad del Gobierno estimó el costo de la valla existente entre 2.8 y 3.9 millones de dólares por milla (1.6 kilómetros), pero eso fue para los tramos relativamente fáciles.

Las estimaciones del precio total de la gran muralla de Trump varían. Dijo que costaría 8 mil millones de dólares, luego cambió eso a 10 mil millones y 12 mil millones de dólares.