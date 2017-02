Regularizar al Ejército en las calles

Sigue el robo de gasolina en las narices del Estado mexicano

Por: José María Cerecer Sánchez



No queremos asegurar nada, pero ¿por qué darle al Ejército labores eminentemente civiles?, ¿esto qué nos garantizaría? La tendencia de la propuesta para una nueva ley apéndice de la de Seguridad Pública, es darles a los militares la capacidad de catear, detener y tomar declaraciones.



Y como siempre, los partidos políticos, que cuando se alían nos cambian la jugada en todo, o sea el PRI y el PAN (PRIAN) ya han mandado sendas propuestas, una en el Senado y otra en la Cámara de Diputados; esta se llama ya Ley de Seguridad Interior. En septiembre llegó la del PAN, avalada por ROBERTO GIL ZUARTH, y la otra en noviembre signada por CÉSAR CAMACHO.



Todo va encaminado a que el Ejército se una a las tareas civiles de seguridad, con aseguramientos y entrevistas a testigos y más allá: Con la posibilidad de intervenir comunicaciones o extraer datos de dispositivos móviles. Incluyen combatir al crimen organizado, combate a la corrupción y tendrán que ver hasta con el cambio climático.



Las propuestas indican que el Ejército se moverá cuando el Ejecutivo emita, en cualquier momento, un decreto para que junto con la Fuerza Aérea se muevan en esos sentidos.



Dicen que la idea es “salvaguardar la integridad de las personas, garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicas”; incluye que la disuasión a los perseguidos deberá hacerse en forma gradual, primero persuasión, luego uso de fuerza no letal y, finalmente, el uso de fuerza letal, privilegiando el uso de las dos primeras.



Pero, ¿qué ha dicho el secretario de la Defensa Nacional, general SALVADOR CIENFUEGOS? “No debe ser una ley a modo para las Fuerzas Armadas; esperamos que fortalezca al Estado mexicano, que puntualice lo que a cada quien le corresponde hacer y que rinda cuentas. Una ley que dé certeza jurídica a las autoridades, pero, sobre todo, a la sociedad”. Él entiende que esta ley va a resolver problemas que arriesguen la vigencia del Estado mexicano y busque fortalecer a todas las instituciones.



Sin embargo, hay un grupo de civiles, académicos e intelectuales que han encendido las alarmas. Todo surge de la actuación de la Marina-Armada contra un grupo del crimen organizado en Tepic, Nayarit, hechos que todos vimos por las redes sociales y que, a decir del secretario VIDAL FRANCISCO SOBERÓN SANZ, todos los caídos ahí eran sicarios, sin haber presentado los resultados de alguna investigación previa y que en realidad lo que se busca con esa ley es proteger de las violaciones que hacen sistemáticamente estas dos corporaciones, tanto Ejército, como Marina, a los derechos humanos, asegura ALEJANDRO MADRAZO, quien representa al Centro de Investigación y Docencia Económica.



La politóloga y escritora DENISSE DRESSER asegura que lo único que quieren los generales es que les lavemos la cara, que les proveamos de leyes que protejan al mando militar, leyes para evitar que algún día la Fiscalía general o la comunidad internacional los llamen a rendir cuentas.



TANIA RENAUM, de Amnistía Internacional en México, dice que las Fuerzas Armadas han sido responsables de desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.



También hacen el recuento de que en la última década esta lucha militarizada dejó al menos 177 mil muertos. De ahí que rechacen la militarización de la lucha contra el crimen.

SIGUE LA ORDEÑA



Nos informan que en el Estado de Puebla, la Secretaría de Seguridad Pública decomisó, en diferentes acciones, la friolera de 16 mil 900 litros de gasolina robada ¿Cómo le hacen? Este recuento es en diferentes fechas y lugares del Estado. Es un recuento, digamos; en estas acciones se recuperaron 28 camionetas que eran utilizadas para el transporte de lo hurtado a los lugares de venta clandestina, unas 20 de ellas tenían reporte de robo. Fácil, para hurtar gasolina, primero hay que robar camionetas.



Lo que no tiene explicación es porqué la investigación no va más allá y se descubre a los cómplices de éstos, incrustados en la empresa gallinita de los huevos de oro, porque solos, de seguro que no actúan. Los sistemas de alarma y la pérdida de presión en los ductos, alguien tiene que acallarlas, para ser parte del reparto de las ganancias, un robo en las narices de la antigua paraestatal y actual empresa productiva del Estado mexicano, que es impune de toda impunidad.



Sólo falta que a los detenidos los reclamen las “autoridades” federales, pues fueron capturados por el fuero judicial local, e inmediatamente sean liberados por “órdenes del jefe, con la orden de allá arriba”. ¿Podrán? Digo, porque a los cómplices, los de adentro, los que no se arriesgan con mangueras, bidones y camionetas, no les han tentado, ni les tentarán, ni un solo pelo, y esa es otra burla. Opino.