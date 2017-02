Lupita Jones la discriminó a Miss Puebla 2016

Por su origen mixteco

Hace unos días se dio a conocer que Diana Leal Herrera, ganadora del concurso Nuestra Belleza Puebla 2016, demandó ante la Junta de Conciliación y Arbitraje a la ex Miss Universo, Lupita Jones Garay, y al organizador del evento, Jorge Maceda, por no cumplir con el contrato, pues la joven argumenta que la despidieron por supuesta discriminación, ya que ella es de origen mixteco.

La chica dio a conocer que la Junta Especial Número 6 de la JLCyA ya dictaminó que los directivos del concurso de belleza no pueden reemplazarla en su representación del estado de Puebla. Por tal razón, ahora mismo se encuentran en desacato debido a que fue convocada otra representante a la concentración nacional del certamen.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de noviembre de 2016 y en ese momento la acusaron de indisciplina, pero Leal Herrera aseguró que esto se debió a sus rasgos mixtecos.

“Yo creo que es bastante grave porque están desobedeciendo a una autoridad”, expresó la joven.

Por este desacato, la ex Miss Universo podría ser ‘apremiada’, de acuerdo con el artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo con una multa, presentación con auxilio de la fuerza pública y/o arresto.

“Yo creo que Jorge sí tuvo una discriminación muy fuerte en cuanto a mi persona y en cuanto a mi gente, que en este caso es la mixteca, y la verdad que estoy muy desilusionada de él porque habló muy mal de los poblanos. Me siento muy triste porque a mí me ofendió como persona, para hacerme sentir menos”, expresó.

Además señaló que ahora está interesada en que las “futuras generaciones” se den cuenta de lo que ocurre en el concurso Nuestra Belleza México, ‘detrás de cámaras’.