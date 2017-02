Los problemas sanitarios en trigo

Por: Federico Chávez Manjarrez

Muy buenos días a nuestros amigos productores, a los cuales les deseamos excelente inicio de semana este lunes 26 de febrero. Un día como hoy, de 1853. en España se inaugura la primera locomotora, a la que se denominó Española; y en 1864, en Tabasco los nacionales expulsan a las tropas invasoras francesas en la Toma de San Juan Bautista…

Y entrando de lleno con el comentario, por fin las autoridades sanitarias y agrícolas reconocen el grave problema sanitario de mosca blanca que se vive en el Valle del Yaqui y de otras plagas, pero, sobre todo, la incapacidad que tienen como organismo de apoyo a los productores para no cubrir toda el área agrícola del valle y del sur de Sonora, ya que no tienen el personal necesario; y en caso de que existe, creemos que no están trabajando acorde a las cuotas que se les pagan dentro de la expedición de permisos de siembra; por ello, cuando a un servidor, técnicos particulares o investigadores al servicio de los productores, que sí trabajan bien o desarrollan de una forma positiva su labor, nos critican o desacreditan al publicar DIARIO DEL YAQUI, primero que nadie, las plagas y enfermedades que se hacen presentes en nuestra región, sólo buscamos orientar y alertar a los productores sobre el problema que se vive. En la pasada reunión de análisis de la situación que guarda la mosquita blanca en el Valle del Yaqui, el gerente de la Junta Local de Sanidad Vegetal, ALEJANDRO SUÁREZ BELTRÁN reconoció que ellos, como organismo, no pueden cubrir toda el área, e incluso señaló que para ellos cuando hay menos de tres moscas por hoja no se puede decir que hay presencia del insecto, pero cuando pasa de ese número se puede decir que ya se tiene la plaga, lo que motivó de los que estaban atrás, sobre todo de productores de hortalizas, su preocupación, ya que si se multiplican esos tres insectos por hoja por el área de 40 mil hectáreas que se pretenden sembrar en el ciclo de verano, veremos más de 120 mil insectos en todo el Valle, pero para la Junta Local eso no es motivo de presencia, pero yo creo que las autoridades no han magnificado de esa forma la situación que hoy estamos viendo en el invierno, con altas poblaciones de mosca, e incluso tres veces más que cuando se vivió el grave problema en el cultivo de algodón, donde el entonces secretario de Agricultura, JAVIER USABIAGA ARROYO, anunció un famoso traje a la medida para los algodoneros y nunca se encontró el sastre para trazar ese ropaje, que descapitalizó a los algodoneros e incluso los desapareció a muchos de estos de la siembra del cultivo de la fibra, a tal grado que en los últimos ciclos el llamado “Oro Blanco” prácticamente ya no exista. Veremos qué acciones toman las autoridades, ya que el problema de mosca es serio, y como dijo el ingeniero HUMBERTO BORBÓN VALENCIA, director general del Distrito de Riego del Río Yaqui, la programación del cultivo de soya para el ciclo de verano 2017 no sólo dependerá del volumen de agua disponible para el verano, sino también de las plagas, como la mosquita blanca. Con esto nos despedimos, deseándoles excelente inicio de semana.