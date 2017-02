Claudia, la economía y los regios del Grupo Monterrey

Por: Demian Duarte

Se lo adelanté aquí el pasado jueves: La gobernadora Claudia Pavlovich sostendría una cena con los integrantes del Grupo de los 10 o Grupo Monterrey, a fin de presentarles lo hecho en Sonora para generar un clima de negocios favorable a la inversión, y la verdad es que se vino con muy buenos resultados.

La mandataria se vio con una de las elites empresariales de México, y ellos le refrendaron el interés por Sonora, luego de ver lo conseguido en 17 meses de gestión de una administración que es, a todas luces, exitosa.

Le pregunté a la gobernadora cómo le había ido, y me respondió que venía muy optimista, primero porque hay empresas regiomontanas que quieren invertir a la voz de ya en Sonora; otras que están presentes, como el caso de Grupo Fomento Económico Mexicano (FEMSA) y Grupo Autlán, pero que están buscando de alguna manera ampliar su presencia.

La jefa del Gobierno estatal me explicó con claridad que a los empresarios de allá lo que les ha intrigado es primero la transparencia que se ha implementado en Sonora y segundo la relación con Arizona, pues su administración ha demostrado que es capaz de crear áreas de oportunidad en una etapa de incertidumbre, como es la que vivimos actualmente.

Claudia tuvo a bien recordarme que el eje de su esfuerzo se ha sustentado en recuperar la confianza de los ciudadanos, pero también de los inversionistas, siendo transparente a toda costa y siendo eficiente en el ejercicio del gasto.

Por esa razón me reiteró algo que creo muy importante: Va por todas las inversiones para Sonora, sean estas locales, sean nacionales, sean de Monterrey o de Jalisco, o de la Ciudad de México. El asunto es que vengan y aprovechen el buen clima de negocios que se ha establecido en Sonora y tomen el que ahora llamaremos “Sonora Momment”, como argumento para ellos también crecer.

Incluso la gobernadora me habló del caso de la mina Lluvia de Oro, de Grupo Autlán, que es de hecho la primera experiencia en extracción de oro que desarrolla ese grupo regiomontano, y que ya está en operación en Magdalena.

También me habló de la nueva Plaza Sendero que se acaba de abrir en Cajeme, y de un nuevo proyecto de una enorme empresa estadounidense del sector aeroespacial, del que no se pueden dar mayores detalles en este momento, aunque sí le puedo anticipar que se ubicará en Hermosillo y que generará más de 500 empleos de nivel ingeniería.

Por supuesto recordó el caso de la nueva inversión de Ford, que trae 400 millones de dólares, pero además atrae las inversiones de proveedores que se iban a instalar en San Luis Potosí y ahora se vinieron de emergencia a Sonora, porque al final aquí es donde les van a comprar las autopartes para armar el famoso Focus.

También de Corona y de Heineken, y un sinnúmero de inversiones que llegan, florecen y crecen en nuestra tierra.

Esto le dio pie a la mandataria a anticipar que ahora viene la segunda fase de su plan económico, que es captar inversiones que además de aprovechar la experiencia, recursos humanos, naturales y potencial que tiene Sonora, ahora generen mejores ingresos para sus trabajadores, pues según me reiteró, lo importante para su visión de Gobierno es la gente de Sonora, que se merece mejores condiciones.

Y mire, la verdad es que el ritmo al que comienzan a suceder las cosas en el Estado es impresionante, todos los días tenemos inversiones, todos los días hay nuevos proyectos, y de manera cotidiana surgen oportunidades.

Eso me da pie a comentarle un par de cosas más; este lunes viajaré a Nogales, precisamente para acompañar a la gobernadora en una gira que trae contenido relacionado a la temática económica, en especial inversiones en manufacturas, y la verdad es que, además de Hermosillo y Cajeme, esa frontera es otro de los lugares donde la economía está en pleno repunte y revolución.

***

Hablé este fin de semana con Jorge Gómez del Campo Laborín, que es presidente de la Junta Universitaria, el tema obligado el proceso de selección del nuevo rector o rectora, un asunto en el que hay demasiadas expectativas puestas.

En resumen Jorge me dijo que las cosas se hacen con sumo cuidado, primero de no lastimar el desarrollo de la institución y de no tensar las cosas con la comunidad universitaria, pues se vive un delicado equilibrio entre los estudiantes, la planta docente, las autoridades universitarias y los sindicatos.

Me dijo que se tomó la decisión de dejar a seis finalistas donde se cuentan Joel Enrique Espejel Blanco, Etty Haydeé Estévez Nenninger, Amelia Iruretagoyena Quiroz, Ezequiel Rodríguez Jáuregui, Rafael Ramírez Villaescusa y Enrique Fernando Velázquez Contreras, porque esos son los mejores perfiles, que embonan con lo que la junta busca respecto al nuevo rector.

También respecto al trabajo del actual rector, Heriberto Grijalva Monteverde, Gómez del Campo me dijo que la institución ha logrado avances sustanciales y que eso se nota en el crecimiento de licenciaturas y programas de posgrados, y en el avance que tiene el alma máter en la calidad de sus egresados y cómo ahora funcionan herramientas que antes estuvieron abandonadas, como Radio Universidad y el mismo canal de Televisión Universitaria.

Ahora, muy consciente de que las miradas están puestas sobre la Junta, y que en pocos días se tendrá que dar el veredicto final respecto a quién ocupará la Rectoría del 2017 al 2021, Jorge Gómez del Campo me aseguró que la decisión se toma con la mayor seriedad y responsabilidad posible, y que no existen los dados cargados.

El resultado será objetivo y proveniente de una evaluación muy meticulosa del perfil y proyecto de cada aspirante.

Así las cosas.