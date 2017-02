Chiapas evidenció a Chivas

Chivas no pudo en la Selva. Jaguares aprovechó sus oportunidades, hizo menos al Rebaño, vino de atrás y lo venció 4-3 en su encuentro correspondiente a la Jornada 8 del Clausura 2017.

El conjunto de Matías Almeyda comenzó ganando el partido con un gol al minuto 2, producto de un remate dentro del área de Rodolfo Pizarro.

A partir de ese momento, Guadalajara era el dueño del encuentro ya que llegaba constantemente al área, pero no lograba anotar. No fue hasta el 31’ que consiguió el segundo tanto cuando el árbitro señaló un penalti en favor de los visitantes y Ángel Zaldívar le quitó el balón a Alan Pulido para cobrar desde los once pasos y hacer el gol.

Tras el penalti, el juego bajó de intensidad concentrándose en media cancha hasta que el árbitro mandó al descanso.

Para la segunda mitad, Jaguares comenzó a reaccionar y al 50’ Félix Araujo acortó distancia en el marcador al recibir un centro que remató de cabeza para vencer al arquero.

Sólo dos minutos después el conjunto chiapaneco hizo el tanto del empate ya que el silbante señaló una pena máxima que cobró Jonathan Fabbro.

El tercero llegó al 55’ producto de un potente disparo fuera del área de Lucas Silva.

Chiapas seguía con el pleno dominio del partido, buscaba más espacios para dejar ‘muertas’ a las Chivas, y al 71’ consiguieron el cuarto gol cuando Fabbro mandó un disparo al poste y llegó Luis Leal para empujar el balón a las redes.

Los Rojiblancos no se rindieron, se levantaron y consiguieron el tercer tanto al 83’ con un remate de Pizarro.

Sobre el final del partido, Jair Pereira tuvo un contacto con Jonathan Fabbro, lo que provocó que el argentino saliera del encuentro. Más tarde se confirmó que Fabbro tenía fractura de nariz y Chiapas se quejó en Twitter de que el silbante no sancionó la falta.



Con ello, Chivas se encuentra en la cuarta posición de la tabla general, mientras que Jaguares escaló hasta el octavo lugar.