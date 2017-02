Vamos a Cócorit con OBR en Bici y BiciCentro

David Vázquez Ramírez

Todo listo para que este día a partir de las 9:00 de la mañana, OBR en Bici realice su tradicional pedaleada rumbo a Cócorit, de hecho se programan dos en el año hacia la mencionada población, siendo la primera entre febrero y marzo y la segunda el último domingo de noviembre o el primero de diciembre.

Sólo que OBR en Bici decidió llevar a cabo esta pedaleada para iniciar la actividad de este año, con la intención de que el próximo miércoles ya todos los ciclistas se encuentren listos para el recorrido por las diversas calles de la ciudad.

Se trata de un paseo de convivencia, donde conozcamos más personas así como también de nuestra cultura yaqui, tal vez para algunos les parezca permanecer mucho tiempo en el lugar, pero es la oportunidad de visitar este pueblo de manera diferente, si alguien sólo desea hacer el recorrido y regresar por su cuenta sin esperar al resto del contingente no existe ningún problema ya que todas nuestras actividades, la participación y la permanencia es voluntaria.

La salida es a las 9:00 de la mañana en el Parque de las Bicis, ubicado en la calle Río Balsas (parque frente a la Plaza Tutuli).

En esta ocasión el contingente llegará al Yoo Juara, lugar de encanto, donde los asistentes podrán conocer manifestaciones de la cultura indígena, popular y rural del pueblo de Cócorit.

El recorrido será por la calle Guerrero hacia el oriente para llegar a la California y continuar hacia el norte hasta la calzada Antonio Valdez Herrera (rúa que comunica a Esperanza con Cócorit).

Estas actividades han tenido mucho éxito entre los habitantes de la ciudad y sus visitantes convirtiéndose en uno de los paseos dominicales favoritos al permitir disfrutar de los atractivos que se encuentran en esta zona en un ambiente festivo y de convivencia.

REGLAMENTO BÁSICO PARA EL PASEO DOMINICAL

1.- Circula con precaución, evita cruzarte a los demás ciclistas, recuerda que no vas sólo.

2.- Si ruedas en grupo, hazlo en fila de dos en dos y evita ocupar más de un carril.

3.- Respeta los semáforos, pasos peatonales y acata las indicaciones que haga el personal operativo del paseo.

4.- Si por algún motivo te detienes de forma intempestiva, indica con el brazo que estarás detenido y trata de pegarte a la derecha o súbete a la banqueta.

5.- Recuerda que es un paseo ciclista, circula a una velocidad moderada, no es una carrera, fomentemos un ambiente familiar.

6.- Si vas acompañado de menores de edad no los pierdas de vista y circula al costado de ellos, sobre todo en los cruces vehiculares.

7.- No circules en sentido contrario al establecido en el paseo, ya que puedes provocar un accidente.

8.- Si vas despacio recuerda la regla básica de vialidad y circula por la extrema derecha.

9.- Tu seguridad es básica, usa siempre casco.

10.- No uses audífonos en el paseo, es importante que escuches lo que pasa a tu alrededor para prevenir accidente.

11.- Revisa periódicamente tu bicicleta.

12.- En caso de tener problemas de salud, te recomendamos no asistir al paseo hasta encontrarte en mejores condiciones.