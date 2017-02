Un pantalón fuera de época

Gaspar Juárez López

En aquellos tiempos, Cajeme tenía un ambiente “basquetbolero” muy entusiasta, sobre todo, cuando se enfrentaban con la selección de Culiacán, cuya quinteta traía ídolos de ascendencia griega: Manus, Chucuán y uno que otro de Aguaruto.

Por Obregón eran clásicos Arnoldo “Jaimón” Jaime (a quien no le ha hecho justicia la Revolución); Gregorio “Mocho” Dávila, Román León, Alfonso “Chino” León, el “viejo” Pliego, Ramiro “Niágara” Anaya (?), Gilberto Avilés, Roberto “Kiro” Sobarzo, entre otros.

En cierta época promovimos este deporte Jesús Corral Ruiz, como presidente, y un servidor como tesorero. El escenario: la cancha de la plazuela 18 de Marzo con cerco de petates, gradas de madera, también los tableros y eso sí, un poco excelente.

Pues, entonces, vino Culiacán y se albortó toda la raza. Juego muy reñido que, si mal no recuerdo, se ganó con un tiro libre de “Chino” León.

A terminar el juego, se remató con un exitoso baile en el Olímpico, el sábado por la noche. En la puerta de dicho club empezó a juntarse una “palomilla” brava, encabezada por los directivos y después llegaron los jugadores locales para recibir a los visitantes.

En ese tiempo, empezaba a llegar el Circo Atayde con publicidad muy a su estilo.

Cuando estábamos la mayoría reunidos, llega Federido Dabdoub ataviado con un pantalón que en estos tiempos no causaría sensación por que se vale, pero en aquel entonces fue producto de “güiri, güiri” entre la raza “chinguilla”. Un pantalón de tela cuadriculad, como la que usan para tapar caballos de hipódromo.

Federico no se dio cuenta de la grilla. El lunes por la tarde, de la misma “paloma”, nos juntamos en el negocio de “Jamón” por la calle 5 de Febrero, casi esquina con la No Reelección, donde ahora existe una botica. En frente, en la ferretería de Arturo Morales trabaja aún soltero el señor Dabdoub, cuando fungía como gerente don Gabriel Villegas, papá de mi compadre “Cheyeli”, Luis Felipe, Rogelio, Ana Bertha y Conchita.

Se comentó mucho, con fondo de un disco nuevo de Tomy Doney sobre el pantalón de Federico. Cuando menos lo pensamos se descolgó Cliserio, tomó el teléfono y se comunicó con Federico:

-Señor Dabdoub, habla Andrés Atayde.

-¿Y qué quiere conmigo?

-Mire usted, resulta que el baúl de “Pirrimplín” se fue de paso y hoy debutamos.

-¿Y?

-Pues quiero que me rente el pantalón que traía el sábado por la noche, afuera del Olímpico.

Después supimos que el negocio se quedó sin teléfono porque se quebró al colgarlo; antes del “madrazo” consabido.