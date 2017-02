Svitolina se lleva el título en Dubai

Elina Svitolina le ganó la final del torneo de Dubái a Caroline Wozniacki (6-4 y 6-2) golpeando pelotas de tenis, pero podrían haber sido canicas y posiblemente el resultado sería el mismo. La ucraniana, que con la victoria consiguió el título más importante de su carrera (Premier 5) y accedió al top-10 por primera vez (la segunda más joven tras Madison Keys, número nueve), descompuso a la danesa con un impecable juego de tiralíneas que nació en la nube de seguridad a la que vive enganchada ahora mismo.

“Es un gran alivio haber ganado este partido”, reconoció Svitolina, todavía vestida con la ropa que llevó durante la final. “Sabía que ganar significaba entrar en el top-10. Lógicamente, había presión extra”, prosiguió. “Cuando estaba calentando lo recordaron por los altavoces, así que eso no ayudó demasiado”, añadió entre risas. “Estoy feliz por cómo jugué el partido. He jugado de la forma en la que he entrenado, así que estoy contenta de haber podido desarrollar mi juego, como durante el resto de los otros encuentros”, insistió.