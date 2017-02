Quienes le entienden a eso de la política, …

… le atribuyen diversas razones al hecho de que la Junta Universitaria, le haya cerrado los caminos al joven abogado cajemense RAÚL GUILLÉN LÓPEZ, rumbo a la Rectoría de la Universidad de Sonora. Algunos dicen que su juventud no le ayudó, ni siquiera siendo un profesionista preparado en diversas escuelas de enseñanza superior en diferentes latitudes del mundo. Otros dicen que por ser identificado como el supuesto candidato oficial, se le atribuyeron algunos ataques en redes sociales con videos denigrantes en contra de otra de las aspirantes de nombre AMELIA IRURETAGOYENA QUIROZ. Incluso hay quienes se atreven a decir que le afectó también el poco éxito que hasta el momento se le ha visto al Nuevo Sistema de Justicia Penal, cuya implementación le tocó encabezar en Sonora.

Y así como estas se dicen tantas cosas, sobre el proceso de auscultación para elegir el sustituto del también cajemense HERIBERTO GRIJALVA MONTEVERDE, quien dicho sea de paso, logró incrustar como finalistas a sus candidatos. Le hablamos precisamente de la mencionada Amelia y ENRIQUE FERNANDO VELÁZQUEZ CONTRERAS. Esto implica que el actual rector ha sabido hacer equipo al interior de la Alma Mater y nadie descarta que uno de sus dos preferidos sea el elegido, toda vez que se sospecha que tenga cierto control de la Junta Universitaria, contrario a lo que algunos piensan. Los otros participantes son: JOEL ENRIQUE ESPEJEL BLANCO, RAFAEL RAMÍREZ VILLAESCUSA, HAYDEE ESTEVEZ NENNINGER Y EZEQUIEL RODRÍGUEZ JÁUREGUI. Finalmente decirle que con tantos intereses que se manejan en una elección de esta naturaleza, es difícil asegurarle que ganará el mejor…………..

Ayer el director de Salud Municipal de Navojoa, ENRIQUE NORIEGA VEGA, dijo a reporteros de casa, que Sonora está entre los primeros lugares en consumo de alcohol, sobre todo en los jóvenes. Esto es mucho más grave de lo que pudiéramos imaginar. Y ayer precisamente amaneció la noticia en los medios de comunicación que el Congreso de la Unión, aprobó seis años de prisión a los choferes de vehículos que sean sorprendidos conduciendo ebrios.

O sea, los legisladores le dan más importancia a la represión o la multa en contra de los borrachos, que la restricción a la venta de bebidas embriagantes cuyos centros de distribución proliferan por todos lados. Si el Gobierno autoriza la venta indiscriminada de cerveza por los cuatro puntos cardinales de pueblos y ciudades, es decir, le facilitan a la gente el acceso a ese tipo de vicios, los jóvenes serán los primeros en caer en las garras del alcoholismo y seguirán las riñas y los accidentes producto del consumo de bebidas embriagantes. Pero más grave aún, en la perdición de las juventudes, juegan un papel fundamental tanto el cigarro como el alcohol, porque son las puertas de entrada al consumo de otro tipo de drogas como el “crystal” cuyas consecuencias están resultando desastrosas en la sociedad.

La verdad es que el Gobierno entre la corrupción, el favoritismo, el afán recaudatorio, la falta de visión y responsabilidad para guiar al país, ha caído en un círculo vicioso comparable con un túnel al que no se le aprecia el fin, porque hay que decirlo, las empresas productoras de bebidas alcohólicas a costa de la perdición de millones de consumidores, se han fortalecido económicamente, tanto que contribuyen de diversas formas a la economía del país y una de ellas es generando miles de empleos, por lo que son tan poderosas que tratar de restringir la venta de cerveza es como tirarle pedradas al cielo. Y lo más seguro, es que por esas razones, este vicio siga empobreciendo hogares, enlutando familias y destruyendo patrimonios, como ha ocurrido por décadas y en el futuro siga abriendo ampliamente las puertas al consumo de otras drogas fulminantes para el ser humano y destructivas en potencia para la sociedad que la descomponen en todos los aspectos.

Sin embargo, no todo está perdido, es tiempo que los poderes Ejecutivo y Legislativo se sienten a platicar, no para implementar tablas de sanciones para los consumidores, porque esa no es la solución, sino para intensificar agresivamente las campañas de prevención en todos los sentidos, pero sobre todo, para buscar en la medida de sus posibilidades, que son muchas, la restricción en la venta tanto de alcohol, que al igual que las drogas se vende como pan caliente.