Por el amor a Izabel

Alejandro Mungarro Daniels

Cuando el sacerdote frente a los novios, desde el altar, solicito el lazo y a las damas nadie se arrimó, no había ni una cosa ni otra nadie, entonces la señora catequista volteó a donde se encontraba un pedazo de piola que habían dejando los pintores que andaban pintando las paredes, la agarró y con ella lazó a los novios.

Luego, cuando el párroco pidió a las madrinas de anillos, tampoco aparecieron; entonces él, sugirió que de entre los que estaban presentes alguien que prestara sus anillos y los padres del novio se quitaron los de ellos y se los entregaron a los novios.

Esta boda estaría marcada de recuerdos, la lluvia que desde un día antes caía a cántaros lo hacía posible, las calles llenas de agua que hacía que se metiera hasta las casas. Desde la salida de las casa de los novios empezaron los problemas, el carro de lujo que les habían prestado luego se mojó y quedó en medio de un enorme charco, el novio, a como pudo, llegó a la iglesia. En el templo, a más del padre y las celadoras, de las cuatro que era la catequista no había nadie y luego de esperar a la novia, como dicta el protocolo, y la novia que no llega.

Ante el apuro del señor cura, para empezar la misa, dice el novio: -Anda “apá”, ve en la troca a ver porqué no viene la Izabel.

El señor se va en la troca y el agua que corría como río en las calles también lo dejó tirado. Entonces apareció ese camión de redilas que manejaba alguien de la misma cuadra donde vivían y le dijo: –¿Se le ofrece algo?– Él le contó lo del apuro, entonces el troquero les dijo: –”Si quiere yo los llevo”, y el accedió gustoso y la novia se montó en la cabina del troque. Y a la llegada de la iglesia, el camión hizo tanta ola, que el agua se metió como ola de mar en la iglesia, y el padre nomas meneó la cabeza, sin poder saber si esa manifestación era de aprobación o desaprobación por su llegada .

Lo único de la misa que estuvo igual a cualquier otra ceremonia de las mismas de ese tipo fue el sermón, donde el padre les indicó que tuvieran los hijos que pudieran, que no tuvieron miedo al futuro y que de donde come uno, comen dos, y donde comen dos pueden comer tres, y donde comen tres pueden comer cuatro, y así el padre terminó su cuento cuando dijo: “Y donde comen 11 pueden comer 12”.

Luego, casi para terminar la ceremonia, un tremendo rayo que parecía que caía en medio del templo, hizo que todos se asustaran y el padre los llamó a la calma, diciéndoles: “Es el primer susto que se llevan ya como casados. Yo les aseguro que les esperan muchas tormentas peores que esta”, y se los remarcó. Tal vez estaría en lo cierto.

Luego de terminarse la ceremonia, las cajas con bolsitas de arroz se quedó intacta, no había quién las repartiera, ni tampoco a quiénes repartirlas. Aquella era la boda más sola que había habido hasta ese día, y quizá en lo futuro en esa iglesia. Entonces la novia le dijo al padre: “Ahí se la dejamos para si algunos novios no les alcance que completaren con esta”. Y el padre le dijo: “Está bueno, ahí déjala”.

Ya cuando se terminó la misa, los novios tuvieron que esperar a que la lluvia amainara un momento para salir corriendo, ella con el vestido blanco, todo hecho bolas, para evitar que se mojara y se contaminara de lodo, y luego subirse al troque que los estaba esperando.

Entonces el padre les dijo: “No se preocupen, en la pachanga va a haber muchísima gente, ya ven cómo es esto, qué le hace que esté el cielo cayéndose a truenos; la fiesta estará llena de invitados y de invitados que lleven a otros invitados, o sea de los llamados coleros”.

Hasta habrá algunos que piensen que esta boda se asemeja a las bodas de Canaán, por aquello de que habrá más vino y bebidas que buenos regalos y buenos deseos.

Y el dicho fue hecho.