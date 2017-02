Óscar 2017… O. J. Hecho en América

En 1994, el juicio por asesinato en contra de Orenthal James Simpson fue uno de los acontecimientos más vistos en la televisión en Estados Unidos, México, y otros países del mundo. Todo un fenómeno mediático que dio inicio con la persecución policiaca de quien fuera una estrella de futbol americano, tanto colegial, como profesional, a lo que posteriormente seguiría una carrera como actor y comentarista deportivo. Después de ser absuelto, tras un proceso legal muy complejo y polémico en 1995, Simpson volvió a tener problemas con la ley en 2008, cuando en un hotel de Las Vegas irrumpió en una habitación acompañado de varios hombres, uno de ellos armado, sometiendo a las personas que ahí se encontraban para tomar objetos que argumentaba le habían sido robados, cuando en realidad la persona que los poseía los había tomado como pago por deudas contraídas por el ex deportista.

La vida de Simpson, desde su ascendente carrera deportiva en la Universidad del Sur de California, hasta el momento de su detención y condena en el Estado de Nevada, son desarrollados en el documental O. J.: Made in America, escrito y dirigido por Ezra Edelman, para la cadena deportiva ESPN, a través de la recuperación de material en video de momentos clave en este periodo, así como entrevistas a personas cercanas a O.J., y a figuras importantes en el juicio por el asesinato de quien fuera su esposa, y ya divorciada de él en ese momento, Nicole Brown, y de un amigo de ella, Ronald Goldman. De esta forma, aparecen en escena una diversidad de personajes, como son su agente, elementos de la policía, familiares de Simpson y de las víctimas, abogados, la fiscal de Distrito, miembros del jurado y periodistas, entre otros.

Edelman hace una estupenda cronología de los hechos en cinco episodios de una hora y media de duración cada uno, aportando testimonios no conocidos anteriormente, para presentar con impactante realismo, no sólo de las contradicciones de una de las figuras del deporte más aclamadas por el público en décadas recientes, sino la caracterización de una sociedad dividida, enfrascada en antagonismos y prejuicios raciales que jugaron un papel más relevante aún que las pruebas recogidas por los investigadores del caso.

El documental retoma uno de los sucesos más desagradables de la historia reciente de la ciudad de Los Ángeles, California, cuando a fines de la década de los 80 del siglo pasado, un grupo de oficiales de la Policía propinan una golpiza a un taxista negro, Rodney King, al parecer únicamente por pasarse un alto. Un video hecho circular en espacios televisivos aportaba la evidencia suficiente en contra de los elementos involucrados, a pesar de lo cual fueron absueltos, provocando la ira de la comunidad negra de dicha ciudad, desembocando esto en un incremento de la violencia social.

Este y otros antecedentes similares impregnaron el proceso judicial, al grado de que a la gente negra no le importó nada que Simpson hubiese golpeado en repetidas ocasiones a Nicole Brown, hasta que ella finalmente decide dejarlo. En lugar de ello, O.J. se convierte en un héroe nacional para ellos, al grado de considerar el juicio como una especie de complot para encarcelarlo debido a su color de piel. Esta situación impactó a los miembros del jurado, en su mayoría de raza negra, quienes finalmente, en sólo tres horas y media obtuvieron un veredicto absolutorio. Dos mujeres de este grupo comentarían, 21 años después, que para la mayoría del jurado el absolver a Simpson había sido una venganza por lo sucedido a King años atrás. Al final del documental se escucharon afirmaciones en el sentido de que la condena de 33 años a Simpson por robo y secuestro en Las Vegas fue un desquite por no haber ido a la cárcel 13 años antes.

Aunque Edelman mantiene la imparcialidad en el abordaje de los acontecimientos, su obra tiende, a partir de la evidencia presentada, a dejar en claro el gran error del jurado, y evidentemente, la fuerza que las variables sociales ejercen sobre decisiones de vital importancia, como el absolver o condenar a una persona.

O.J.: Hecho en América, lleva hasta el momento un total de 36 premios y está nominando como mejor documental largometraje en los premios Óscar. Para el periódico TheNew York Times dejó un pequeño vacío al no profundizar en la personalidad de Nicole Brown, ni en la violencia doméstica de deportistas profesionales de alto nivel sobre sus parejas. Al respecto, sí existe literatura sobre estos temas, aunque una mayor investigación deberá hacerse, y sería interesante tratarlos en documentos fílmicos como el de Edelman, porque en el tema de agresiones a novias o esposas, el de Simpson no es el único caso, desafortunadamente.