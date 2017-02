David Cibrián Santacruz

Me dicen loco porque río solo; porque estoy viejo, y feo…

porque camino lento y sin rumbo, porque no tengo dientes y me falta pelo.

Me dicen loco pues, porque río cuando me llaman viejo y feo…

cuando preguntan la velocidad que rindo por día y dónde es la estación de los locos.

También se extrañan de mi risa, si preguntan por cuánto muelo cierta cantidad de grano para tamales de elote… o cuándo usé el último peine.

Bueno… yo me río de la maldad; son intentos vanos de mortificarme;

porque pasé las pruebas de la vida en la niñez, cuando fui a la escuela en los inviernos más crudos, cuando sufrí el primer desengaño de la juventud con la niña que me rechazó… pero también cuando descubrí lo que cuesta realmente,

el SÍ de una novia.

¿Loco yo… el que ya conoció el mundo de los novios, de los casados, y,

el de aquellos que un día se liberaron de las obligaciones sociales?

Cierto… voy solo y sin rumbo aparente; estoy viejo, y feo, no tengo dientes y me falta pelo… pero a cambio, ya pasé las pruebas de la vida y nada el mundo me debe, salvo un permiso diario de mi Dios… para caminar, para ejercitarme, antes de llegar a mi destino final.

¿Loco yo… que sonriente y ligero de equipaje, que libre de pasiones y tentaciones, recorro la última parte de mi vida?… ¡Ja!

¡Loco el que hace castillos desde la juventud incierta!… ¡Loco el que escribe y condena al mundo, pretendiendo modelarlo a su gusto!… yo no, yo sólo consumo los últimos alientos con optimismo.