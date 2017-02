Ligereza inusual (Segunda y última parte)

José María Ruiz C.

El profesor Uriarte, doctor en física y matemáticas, había estado perdiendo peso de forma alarmante durante los últimos siete días. De pesar 80 kilogramos había pasado a 65 y después a 20. Y cuando se pesó la última vez, con horror observó que la báscula indicaba ¡tres kilos con ochocientos gramos!

Lo raro era que el hombre no había adelgazado nada y su cuerpo no se había reducido ni un centímetro. Su estatura era la misma que en toda su vida de adulto: 1.72 metros. Su apetito no había aminorado sino que al contrario, el profesor al advertir que su peso estaba disminuyendo drásticamente empezó a comer más, mucho más de lo que habitualmente comía. Pero esto de nada le sirvió. Cada vez que se subía a esa maldita báscula, el marcador señalaba algunos kilos menos. Y ya había probado a pesarse en distintas básculas obteniendo el mismo resultado. Su peso se esfumaba y no sabía a donde se había ido.

Esa mañana el profesor Uriarte salió más nervioso que nunca de su departamento. Se dirigía a su trabajo en la Universidad la cual quedaba a unas cuantas calles de su casa, por lo que siempre hacía el recorrido caminando. Con su mano derecha apretaba su maletín y daba unas largas zancadas tratando de llegar lo más pronto posible a la casa de estudios que tanto apreciaba. De pronto, una ráfaga de viento levantó por los aires al profesor unos centímetros por arriba de la acera por la que caminaba y fue a caer unos metros más adelante. El maletín que portaba, con un grueso volumen de matemáticas en su interior, fue su salvación.

Al volver a tocar tierra volteó hacia todos lados para ver si algún transeúnte había sido testigo de tan extraño suceso. Nadie se veía cerca por el camino.

Apresuró el paso aferrándose con mayor fuerza a su maletín. Le urgía poner fin a esta locura que le estaba pasando, o al menos encontrar una explicación lógica a esta inusitada pérdida de peso.

Con cada paso que daba se preguntaba qué diablos estaba causando tal desgracia. Él no merecía esto, se decía a sí mismo, siempre había sido un hombre entregado a su pasión que era la ciencia y no se creía merecedor de estar pasando por esta pesadilla. Algo tenía que hacer y pronto, ya que su vida toda se estaba trastornando.

Al llegar al Campus Universitario no pasó por la oficina de maestros ni por las aulas. Se fue directamente al laboratorio de física, que era a donde iba cuando tenía que resolver algún enigma físico-matemático o cualquier otro problema, porque allí, en el laboratorio, era donde se encontraba mejor y lograba la quietud necesaria para pensar con claridad.

Al llegar al laboratorio lo primero que hizo fue subirse a la báscula. Lo hizo con extremo cuidado y sin soltar el maletín. El aparato marcó un kilo con setecientos gramos. Unas gruesas gotas de sudor perlaban su frente. Con mucha lentitud y con una mano temblorosa se desprendió de su maletín y lo colocó en el piso. Y ocurrió lo que tanto temía: la báscula marcaba cero kilogramos de peso.

Con el cerebro funcionándole a mil por hora y en un estado cercano al de la locura, el profesor Uriarte concluyó que había llegado al estado de ingravidez total. Y en ese preciso instante recordó los experimentos sobre la gravedad que había hecho semanas anteriores.

Tomó de nuevo ese maletín que ahora veía como su tabla de salvación y se dirigió al módulo en el que había estado trabajando sobre la manera de incidir en la gravedad sobre una cosa o un ser en particular. Recordó que todos esos experimentos habían sido un fracaso, o al menos eso había pensado hasta ahora en la que él mismo estaba experimentando la ingravidez sin salir de nuestra atmósfera.

Se colocó en el interior del módulo, programó los computadores para tratar de revertir el efecto de la ingravidez en su persona y presionó el botón que desencadenaba la operación inversa. Sintió como si una leve corriente eléctrica transitara por su espina dorsal y un breve mareo le hizo cerrar los ojos. Cuando los abrió sintió que algo había cambiado. Dio un paso y notó la pesadez de la pierna. Creo que ya he vuelto a la normalidad, pensó el profesor con enorme alegría y un dejo de nerviosismo. Avanzó pesadamente y con lentitud hacia donde se encontraba la báscula que lo sacaría de dudas.

Con verdadero trabajo logró subir sus dos pies a la base de la báscula y dirigió ansiosamente la mirada a la carátula. Ésta indicaba la escalofriante cantidad de 620 kilogramos de peso.

Definitivamente, el profesor Uriarte tenía mucho trabajo por hacer.