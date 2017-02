Hoy Carrera Pedestre de la Amistad

David Vázquez Ramírez

Este día, a partir de las 7:00 de la mañana se llevará a cabo la Carrera Pedestre de la Amistad, competencia en la que se espera una asistencia de aproximadamente 600 participantes.

En esta justa se espera contar con la participación de corredores locales y atletas foráneos de Los Mochis, Culiacán, Mazatlán, Navojoa y Hermosillo.

La salida se dará a las 7:30 de la mañana teniendo un recorrido de 5 kilómetros por las principales calles de la ciudad, calle Guerrero, Quintana Roo, avenida Náinari, Sahuaripa y de regreso al discóbolo por la Guerrero; el recorrido se puede hacer corriendo, trotando o caminando.

Las categorías serán: Juvenil 19 años y menores, Libre 20-39, Veteranos 40-49, Masters 50-59 y 60 y más. Teniendo premios en efectivo de $500 para el primer lugar, $300 para el segundo y $200 para el tercero; medallas conmemorativas para los primeros 300 y camiseta para los primeros 100 en cruzar la meta.

Además por parte de los patrocinadores se rifarán regalos a todos los participantes.

TROTAR ES MUY SALUDABLE

Muchas personas corren para perder peso, otras para mejorar sus marcas, algunas para liberarse del estrés acumulado a lo largo del día. Tú pide lo que quieras, de la mente de una corredora saldrá un plan mágico para resolver todo lo que ahora le preocupa.

Pensar con más agilidad: El cerebro se oxigena más al mejorar la circulación derivada del ejercicio. Después de someter a un programa de carreras de 12 semanas a un grupo de personas, todos ellos obtuvieron altas puntuaciones en los tests intelectuales que realizaron a continuación. Lo curioso es que sus puntuaciones bajaron después de interrumpirse las carreras.

Dormir mejor: Llegas a casa por la tarde después de un largo día de trabajo y piensas que estás demasiado cansada para correr, pero es probable que te sientas cansada y mal porque no has corrido todavía. Unas horas más tarde tu día se acaba, no has hecho nada especial y no tienes forma de conciliar el sueño. Pero debes saber que las actividades intensas como correr mejoran la calidad del sueño, así que si duermes mal no dejes de correr al final del día. Pero deja pasar unas tres horas entre el final de tu sesión y el momento de irte a dormir.

Mejorar tu estado de ánimo: Un reciente estudio encontró que con sólo 10 minutos de carrera suave, el humor mejora y la fatiga disminuye. Si sabes que vas a tener un día complicado, puedes aprovechar el efecto positivo de la carrera sobre tu estado de ánimo, saliendo a correr a primera hora de la mañana y corriendo de nuevo al final del día.