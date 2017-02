Facebookeando

Marha Camacho

Buen día, miércoles…¡Me encanta! ¿Qué creen? Les platico: Voy al supermercado que está muy lejos de mi colonia, pero andaba por esos rumbos y se me antojó llegar. Tenía algunas compras qué hacer y aproveché, me fijé muy bien al estacionarme que fuera cerca de la entrada, para no caminar mucho, y lo hice en un lugar destinado para minusválidos. Como traigo placas correspondientes a ellos, ahí me estacioné con la tranquilidad de encontrarlo rápidamente. Entré por la puerta principal, lo recorrí lentamente, pasillo por pasillo. Llevaba tiempo suficiente; lo disfruté porque así es como me gusta. Había poca gente o quizá me pareció, porque es muy grande. De hecho tuve que preguntar en dónde estaban las cajas, porque no me ubicaba bien (cosa que no es raro en mí). Llegué a la caja, pagué y por fín salí justo a la hora para ir a recoger a Cristina, una encantadora chica que tengo hospedada en casa; está haciendo un doctorado, tiene necesidad de acudir a una escuela que está precisamente cerca del supermercado y ahí la dejé para recogerla en dos horas más tarde; fue por eso que decidí hacer tiempo. A la salida me voy directamente al estacionamiento y ¡oh, sorpresa! ¡No está mi carro! Sudé frío, mil pensamientos cruzaron por mi mente ¿qué voy a hacer? ¿Y Cristina? ¡Ay, Dios mío! Sin dinero, no traigo el celular, respiré hondo y me dije: “Tranquila, busca bien, igual y lo estacionaste en otro lugar”. En ese momento salen cinco policías estatales, todos muy jóvenes, con los que me había topado en la sección de juguetes, y al verlos emocionados escogiendo un carro me sonreí y le pregunté a uno de ellos ¿ya buscando juguetes para sus hijos? Sonrío y me dijo que sí, devolviéndome la sonrisa. De ahí me dirigí a las cajas y posteriormente a la salida, fue cuando no encontré mi carro. Me alegré al verlos, a pesar del susto, y antes de que abordaran la patrulla le llamo al joven que había conversado conmigo y le digo: “Oye, dejé aquí mi carro, y ya no está”. Me pregunta qué carro es, color, etc., y dice: “¿Está segura que aquí lo estacionó?”. Contesto con mucha seguridad ¡sí!, porque quería estar cerca de la puerta. Hace una seña a los demás elementos y les dice: “A la señora le robaron el carro. Es un Sentra, azul marino”. Se bajan todos de la patrulla que ya habían abordado, me siguen haciendo preguntas , yo, con toda la seguridad del mundo, digo que estoy segura de haberlo estacionado aquí. Para entonces ya me puse nerviosa por la pérdida y no saber qué hacer, cuando grita uno de ellos: “¡Hey! ¡Aquí está!, en la otra puerta de entrada”. Vamos hacia allá y ¡oh! qué alivio allí estaba.Excuso decirles que me moría de vergüenza y disculpas me hicieron falta. “No se preocupe, doñita, así sucede a veces”. En ese momento pensé en Cristina, que no es de aquí, y mi preocupación era ¿qué haría? Gracias Dios me fuí por ella. En fin, ya estoy en casa, lista para hacer una sopa de verduras y unas quesadillas de marlin. ¿Gustan? Ja, ja, ja. Sean felices.