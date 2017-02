Dios, Francia y monarquía… Después de la Guerra Civil. Jalisco (1860-1863)

En esta obra escrita por José María Castaños, tres extranjeros: un francés, un inglés y un español, buscan quedarse con los bienes de una joven mexicana. Es una comedia de circunstancias que “adolecía necesariamente de muchos defectos literarios, pero con habilidad y gracia se exhibían los manejos extranjeros y se excitaba el patriotismo mexicano”.

Fue representada por doña Pilar Senosiain de Prieto, Emeterio Robles Gil, Antonio Pérez Verdia, Salvador Brihuega, Pedro J. Olazagarre, Joaquín Castaños, Benito Gómez Farías, José María Castaños, Agustín Quevedo e Ignacio Madrid como actores principales. También participaron Manuel R. Alatorre, Justo V. Tagle y Juan José Castaños como apuntador, etiqueta y director, respectivamente. Según Pérez Verdía, las localidades del teatro se agotaron y llegaron a revenderse “a onza de oro, precio en aquella época verdaderamente fabuloso.

¿Falta de patriotismo entre los jaliscienses, especialmente entre los tapatíos? ¿Hartazgo de la interminable guerra y deseo generalizado que terminara sin importar el bando que alcance el triunfo? ¿Temor al liberalismo radical? ¿Deseo manifiesto del triunfo conservador? Tal vez todos estas opciones estén presentes en el contexto social de las familias jaliscienses puestas a prueba con la invasión francesa. Paz, entonces un joven abogado litigante, dice que ingresó al periodismo como redactor del Sancho Panza “un periódico festivo que con mayor facilidad ganó terreno en las masas…” En ese momento, dice Paz:

Habrá que luchar con dos fuertes enemigos que nos tenían entre la espada y la pared; el uno era Antonio Rojas y los demás bandidos que se levantaban como ensalmo de todos los rincones de Jalisco y que, cometiendo toda clase de desmanes, enajenaban las pocas simpatías que engendraba el principio republicano. El otro eran los franceses, que estaban alcanzando victorias fáciles por dondequiera que se presentaban.

Atacar a los franceses en la prensa era demasiado sencillo, puesto que los considerábamos como el enemigo común, y de todas maneras en eso hacia consisir su misión el escritor patriota, pero censurar a Rojas y sus gentes era muy peligroso, tan peligroso que nadie podía contar con su vida seguía. No obstante fueron llamados al orden en el Sancho Panza y eso nos valió una prisión voluntaria en mi propia casa que estuvo sitiada por los galeanos (era el nombre que llevaban las chusmas de Rojas) por algunos días.

El 1 de marzo, el impredecible general Plácido Vega se reportaba con el presidente Juárez desde el puerto de Acapulco, manifestándole su intención de reunirse con él en la Ciudad de México para aclarar su comportamiento anterior y recibir las instrucciones y las tareas que le fueran asignadas en la guerra contra los franceses. Se disculpa por no haber marchado directamente a Guadalajara como le había ordenado el general Doblado y le informa que en pocos días esperaba la llegada de un importante embarque de armas proveniente de los Estados Unidos. Respecto del coronel Ramón Corona, a quien no perdonará jamás haber intentado derrocarlo del gobierno de Sinaloa, Vega afirma que:

El nombramiento de Corona como comandante militar de los estados de Sinaloa y Sonora, es para mí incomprensible en la política del señor Doblado, que puede ser buena por sus altos conocimientos diplomáticos, pero yo, conocedor también de aquellas localidades, siento una herida en nuestro amor propio, cuando el destino de una parte integrante de la República se pone en manos de una persona a quien le faltan los tamaños que se requieren para desempeñar un puesto de tanta importancia. Como en Jalisco, si Corona es reconocido, verá usted el acierto con que fue nombrado y lo que debemos esperar si alguno persiste en desunir a los liberales poniendo sus armas en choque cuando deberían todos presentarse al enemigo extranjero.

En el frente de guerra, a principios del mes de mayo, los franceses desplegaban sus tropas en torno de la plaza de Puebla en un segundo intento por tomarla. Ogazón decidió entonces, acelerar el proceso local de reformas estructurales orientadas a la liberalización de la economía y la tajante separación de la iglesia y el Estado. El 28 de mayo lanzó una andanada de decretos, con el fin de que lso invasores, en caso de tomar Jalisco, se encontraran con un nuevo orden jurídico, que pudiera garantizar la desaparición de las viejas estructuras económicas coloniales. (Continuará).