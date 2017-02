Baúl de fantasías sexuales de Miriam Ruiz está lleno

Sabía del cine XXX por lo que se hacía en la Unión Americana; pero un buen día descubrió, por casualidad, el cine para adulto que se realizaba en México y entonces abrió la puerta, vio que satisfacía sus necesidades que no tenía en casa y el baúl de sus fantasías sexuales explotó, Miriam Ruiz apenas lleva dos meses en la industria y dice segura: “La verdad me encanta”.

Ella usa antifaz, busca por el momento ocultar su identidad pues revela que es casada, que su marido es una persona mayor con el que “no tengo mucha acción” y eso, acepta, fue el motivo por el cual entró al cine porno, sólo para satisfacer sus necesidades.

“Fue por tener lo que no tengo en casa con mi esposo”.

Con dos meses haciendo cine para adulto, Miriam comenta: “Estoy empezando y la verdad me encanta, es como mi pasatiempo. Sí me gusta para que sea mi trabajo. Yo inicié en esto como una mera casualidad, me empezaron a platicar del tema y tras hablar con el director de Sexmex me decidía a actuar. Al principio estaba nerviosa, muy estresada, pero al final me encantó”.