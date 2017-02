¡Alerta! (Concluye)

Isidoro Germán Medina

Lo queme hizo sentir gratamente sorprendido fue que los tres muchachos de la mina de Cananea venían bien acompañados. Concluí que su arrojo y simpatíales permitía hacerse de amistades con facilidad. Aunque ya las sombras de la noche cobijaban la ciudad, en este punto, la eficiente iluminación permitía apreciar al detalle la fisonomía de las personas… especialmente la de estas dos.

Enfundadas en vistosos y modernos trajes deportivos, los que ni por delante ni por detrás dejaban algo a la imaginación, festejando a carcajadas las ocurrencias de sus interlocutores y luciendo espléndidamente sus cuerpos voluptuosos, pero envidiablemente firmes, a final de cuentas, venían abrazadas y dejándose entre sobar y toquetear dos muchachas que, aunque pulcramente maquilladas y con cierta pose de divas y mujeres de mucho mundo, en sus caras y expresiónse podía adivinar que apenas sí alcanzaban, probablemente, la mayoría de edad.

Hacía calor, y, aunque prolijamente arborizado y con abundante vegetación, además de la relativa frescura que el agua suele proporcionar, el ambiente en la Laguna se sentía un poco sofocado; así que cuando los muchachos me hicieron la invitación de un delicioso coco para compensar el tiempo extra que los había de esperar, pues habían invitado antes a las dos muchachas, acepté encantado.

El sabor y la frescura del agua de coco resultaron un oportuno paliativo para mi sed; y la pulpa, entre sazona y tierna, deshaciéndose con rica facilidad dentro de mi boca, vino a aplacar en parte el apetito que empezaba a hacerme presa. Luego de dar cuenta de mi coco, me fui a esperar pacientemente a mi pasaje.

Unos minutos, y los cinco muchachos se aproximaron.Observé que, ya entrados en confianza, los galanes no desaprovechabanla oportunidad de rozar de forma aparentemente accidental, primero, luego abierta y descaradamente, las tentadoras redondeces de las dos doncellas. Estas se dejaban hacer, oponiendo una débil, pero falsa resistencia; lo deduje porque aprecié en las miradas queentre unas y otros se cruzaban, un innegable contenido de fuego y de promesas.

Al fin se despidieron. Fue todo un agasajo para cuanto varón tuvo la suerte de atestiguar su partida. La juvenil macicez de sus muslos y la perfecta línea de sus caderas, en armonía con unas posaderas de equilibrada postura y arrogantísimo perfil, fueron blanco imperdible de casi todas las miradas; no podría descartar que, incluso, algunas damas depositaban en los esbeltos cuerpos una mirada no sólo de envidia y frustración; en unas pocas se percibía la inevitable y misteriosa llama del deseo. ¡Y ya, hasta aquí! Se me olvidaba que es más un sitio familiar.

De camino a su hotel, mis pasajeros iban bien emocionados. Habían logrado una conquista y una cita para el día siguiente con las chicas de la Laguna. Escuché que una de ellas se llamaba o le apodaban Afrodita. A veces bajaban la voz hasta el murmullo, y consciente de que no era mi asunto, aunque fuese inevitable oírlo casi todo, les oía decir: “que si ésta es la más buena; que si aquélla se ve más jaladora…”. Se quedaron en el hotel y prometieron llamarme al día siguiente.

La incógnita fue despejada. Como sábado que era, la invitación al “deschongue” estaba en el aire; me pidieron llevarlos al “table” que se halla en el municipio aledaño.Habían sido invitados ahí por las chicas. Deduje, entonces, que Afrodita no era el verdadero nombre de una de ellas. La hora me pareció temprana, pero me enteré que las bailarinas, por alguna razón, debían llegar temprano a casa.

Regresé por ellos tres horas después. Un ambiente tenso y cargado de amargura se posicionó cuando veníamos en camino; un incómodo silencio imperó hasta que uno de los tres se atrevió a romperlo. Empezaron a despotricar contra las “pinchis morras”, que porque se habían “hecho vivas” y ni siquiera los habían “pelado”. De pronto, la pose reflexiva del cananense hizo callar a los otros; dijo: “¡Pa’ qué nos hacemos pendejos! ¡No nos pelaron por que las tenían acaparadas los chingaos sombrerudos aquéllos! Pero, pues, ¡ni modo de ir a reclamarles!”.

Pasó la semana. Me tocó volver a moverlos varias veces; pero la última, el lunes que regresaban a Cananea, sucedió algo antes de llevarlos a la Central. Por el celular se iban despidiendo de Afrodita. De pronto, lo que parecía una propuesta debió prendérles la mecha a los tres. Sí, la chica proponía una reunión entre ella y dos de sus amigas y los tres muchachos. Siguieron conversando por el celular mientras se ponían de acuerdo acerca del lugar que escogerían para la reunión, de modo que fuera sencillo para todos. Sería algo así como su reivindicación.

Así quedó: los llevaría en taxi al domicilio que Afrodita señalara. Ya estando ahí, decidiríana dónde ir a dar rienda suelta a la inquietud que desde días antes les agobiara. A través del celular, vía WhatsApp, envió la muchacha la dirección para que yo la viera y no hubiera error. El nombre de la calle me era familiar; sólo hubiese bastado que la muchacha mencionara ese lugar para llegar sin dificultad.

Íbamos a medio camino, cuando la chica avisó quea las otras dos compañeras (del “table”) les había surgido otro compromiso, pero que no se preocuparan; ya convencía a otra. Mi asombro fue al arribara la dirección; yo buscaba a las dos muchachas en alguna casa frente a la preparatoria, pero, aunque básicamente irreconocible por el uniforme escolar y la cara sin maquillaje, iba saliendo Afrodita de la institución al lado de una muchachita sumamente delgada y con apariencia casi infantil. “¡Nooo, la otra está bien flaca! ¡Dele, dele, jefe!”, me exigió irme de paso uno de ellos al reconocer a Afrodita y ver la complexión de su acompañante.

Al final terminaron yéndose todos a un motel del sur de la ciudad. Los muchachos decidieron bajar sus maletas; no estaban seguros del tiempo que tardarían en desocuparse y no querían que me estorbaran. Siempre alcancé a escuchar a las muchachas que decían que tenían que estar temprano en sus hogares. Y así fue; a las dos horas me llamaron para recogerlos. Visiblemente satisfechos, me pidieron dejar a las dos muchachas cerca de sus domicilios. Ya en camino a la Central, entre uno y otro comentario, uno de los chavalos dijo: “¿Ya viste, cabrón? ¡Y tú que le habías hecho el feo! ¡La flaquita fue la que dio más batería!”