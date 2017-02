Álamos, la bella y señorial (Concluye)

América Pina Palacios

Ya es jueves, aunque contentas, se nota el cansancio en nuestros rostros. Nos levantamos un poco más tarde y con lentitud, como si nos doliera dejar la ciudad y sus eventos, iniciamos la preparación de nuestro equipaje.

La verdad sí, nos duele dejar este pueblo mágico donde todos se saludan en la calle, como un ritual para iniciar bien el día y las actividades que conlleva, nos duele dejar la compañía de las y los amigos con quienes nos hermanamos estos días, la claridad de la atmósfera, que nuestra comida llegue calientita a la mesa sólo para deleitarnos. Hemos estado en Álamos de lunes a jueves y nos dimos cuenta como el principio de semana todo se nos brindó de manera fácil, Álamos era nuestro, las calles lucían casi vacías, transitábamos con lentitud saboreando el cuidado que poníamos en cada uno de nuestros pasos, mirando a todos lados para llenarnos de las bellas imágenes de los portales, las torres, la iglesia, las sonrisas de la gente. Conforme pasaron los días, aumentó el número de visitantes, estudiantes de algunas escuelas que llegaban desde Obregón. No sabe lo que se perdió Ma. Félix al no venir a visitar este pueblo que nos regala su magia a cada instante, no sólo por su arquitectura si no por la calidad de su gente, quizá aquí hubiera encontrado la fórmula milagrosa para suavizar un poco el explosivo carácter que tenía.

Después de cargar el equipaje en el carro, entregar la llave de la habitación, tomamos camino por última vez hacia el Museo Costumbrista, hoy es día para que se luzcan los estudiantes de la UNISON en las diferentes disciplinas relacionadas con la música, habrá concierto de guitarra. Se presentan, me imagino yo, los mejores alumnos, pero…aunque hay algunos bastante buenos, creo que todavía no estaban suficientemente preparados para un FAOT.

Tratando de conseguir un lugar en la Parroquia, salimos del concierto de guitarra un poco antes de que finalice. Quisiera correr, pero no puedo y pido ayuda, hay una fila de estudiantes y dos señoritas corren a darme la mano; los varones no se movieron; logro subir a tiempo y nos ubicamos en las bancas a un costado del piano, con una visibilidad y una audición perfecta, escucharemos a la soprano sonorense Flor Herrera, acompañada por la pianista sinaloense Teresa Rodríguez, una señora de edad que parecía apenas acariciar las teclas y, sin embargo, nuestros oídos percibían perfectamente su arte.

De nueva cuenta pudimos percatarnos que actualmente, las cantantes no necesariamente son robustas, al menos las que escuchamos en este FAOT fueron, en su mayoría, de figuras muy estilizadas y sin embargo con una voces bellísimas y muy potentes. Flor Ayala nos demostró en las notas altas la calidad de su interpretación, pues fluyeron con una claridad y una limpidez no fácil de encontrar.

Aplaudimos mucho; yo, siguiendo mi costumbre, grité: ¡bravo, bravo! La soprano gentilmente hizo una inclinación hacia nosotros para agradecer. El público, de pie, aplaude con entusiasmo, bueno, esto merece un bis.

Nos tomamos la última foto en la plaza, la maestra Silvia Ceballos, Ma. Antonieta Ríos y su servidora. Después de un suspiro, emprendimos el camino hacia el carro y ahora sí vamos de regreso. Tenemos que hacer una última parada, posiblemente todavía encontremos comida con las hermanas de las etnias mayo y yaqui. ¡Lástima! Lo mejor se terminó, pero aún alcanzamos a saborear unas gorditas con asiento y delicioso café de talega.

Atrás quedó el FAOT, en casa nos encontraremos con la triste realidad del fallecimiento de mi querida amiga de más de cincuenta años, la maestra Lolita Gálvez. Su muerte ocurrió el lunes 23 quizá a la hora en que nosotras llegamos a Álamos; estuvieron cuidando de no decirnos para no preocuparnos, hasta que empezaron a entrar las llamadas y mensajes de conocidos y familiares. Alguien indagó si pensaba devolverme al sepelio, no lo consideré prudente, emocionalmente me sentí incapacitada para manejar en esos momentos.

En cuanto llegamos a Obregón, apenas después de descargar el equipaje, asistí a la misa del novenario de mi inolvidable amiga. Era muy religiosa, y yo no he querido llorar porque sé que en estos momentos se encuentra en el lugar donde siempre quiso estar, y seguro debe ser inmensamente feliz. Dios la bendiga y a nosotros, los que tanto la quisimos, nos dé paz.