Silvia Urquidi le robó casas a Juan Gabriel

Todos sabemos que Juan Gabriel tuvo íntimos amigos, pero el nombre que siempre destaca es el de Silvia Urquidi, con quién “El Divo de Juárez” tenía una relación muy cercana, tanto así, que al parecer la señora se aprovechó de la confianza que tenía con el cantante, ya que todo indica que ¡se atrevió a robarle sus 36 casas!, de acuerdo con información publicada en Diario Basta, en su versión digital.

Esta información fue demostrada por otro amigo íntimo del fallecido Juan Gabriel. Su nombre es Diego Velasco, y con documento en mano, demostró que Silvia Urquidi le robó 36, pues jamás quiso regresar las casas que eran propiedad de Juan Gabriel.

“Tengo correos en donde Alberto me comentaba que eran como 36 casas y que Silvia Urquidi no se las regresaba. Juan Gabriel me dijo a mí, ‘esas casas son mías, yo puse el dinero’. Cuando Alberto salió del problema de Hacienda, puso las casas a nombre de él o de sus hijos. Alberto buscaba a esa señora, pero ella ponía mil trabas para no verlo. A través de Isela Vega, Jorge Salinas y muchos artistas, iban a buscar a Silvia, pero ésta se les escondía. Jesús Salas la fue a buscar, pero ésta siempre buscaba pretextos para no aparecer en las citas. El licenciado de Alberto también la citó, pero no se presentaba.